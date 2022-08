Αθλητικά

Μητσοτάκης σε πρόεδρο UEFA: Αποφασισμένοι να λύσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα

Συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Σέφεριν, είχε ο πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.



Συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Σέφεριν είχε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στο πλαίσιο αυτής συζήτησαν πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την UEFA και τη FIFA, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μάλιστα ο κ. Σέφεριν ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη σταθερή θέση της Ελλάδας κατά της συγκρότησης μίας κλειστής ευρωπαϊκής Super League από ορισμένους μεγάλους συλλόγους και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην αρχή της συνάντησης, ο πρωθυπουργός είπε στον κ. Τσέφεριν ότι η Ελλάδα «ξεκάθαρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση» για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν το ποδόσφαιρο και εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να λύσει «όλα τα εκκρεμή ζητήματα».

Σημείωσε, επίσης, ότι «στον βαθμό που μπορούμε να παρέμβουμε, σεβόμενοι την ανεξαρτησία της Ομοσπονδίας, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι θα αφήσουμε πίσω μας όλα τα προβλήματα που έχουμε κληρονομήσει».

«Έχουμε τη στήριξή σας, έχουμε τον σωστό προσανατολισμό και την καθοδήγηση και θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Φιάλα

Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα.



Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για θέματα κρίσιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Η Ελλάδα, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, στηρίζει με εθνικά μέτρα την κοινωνία, θα συνεχίσει όμως να διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή κρίση, καθώς κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή αυτή κρίση μόνος του.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πετρ Φιάλα μίλησαν ακόμη για την πορεία υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

