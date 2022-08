Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία: Έπεσαν 50000 κεραυνοί - Που καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής

Ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πάνω από 120 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική.



Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν για ακόμα μια μέρα σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με δεδομένα από το πυκνό δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην χώρα μας ήταν ίσο με 102mm και καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Κάβοντορο.

Στην Αττική το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στον Άγιο Στέφανο και ήταν ίσο με 63mm.

Παράλληλα στην χώρα μας το σύστημα καταγραφής κεραυνών Ζεύς ανίχνευσε σχεδόν 50.000 κεραυνούς εώς τις 17:00 της Τετάρτης 24/08.

Επί ποδός η Πυροσβεστική

Ωστόσο, η κακοκαιρία δημιούργησε αρκετά προβλήματα σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, έγιναν 128 κλήσεις προς το κέντρο επιχειρήσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκαν να γίνουν και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Ειδικότερα:

Στην Αττική έγιναν 78 κλήσεις, εκ των οποίων 64 για αντλήσεις υδάτων, δύο για κοπές δέντρων, 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων, και 6 για απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλές σημείο.

έγιναν 78 κλήσεις, εκ των οποίων 64 για αντλήσεις υδάτων, δύο για κοπές δέντρων, 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων, και 6 για απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλές σημείο. Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έγιναν 32 κλήσεις, εκ των οποίων 24 για αντλήσεις υδάτων, 4 για κοπές δέντρων και 4 για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.

έγιναν 32 κλήσεις, εκ των οποίων 24 για αντλήσεις υδάτων, 4 για κοπές δέντρων και 4 για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο. Στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας έγιναν 4 κλήσεις, εκ των οποίων δύο για αντλήσεις υδάτων και μία για πλύση οδοστρώματος.

έγιναν 4 κλήσεις, εκ των οποίων δύο για αντλήσεις υδάτων και μία για πλύση οδοστρώματος. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έγιναν 4 κλήσεις, εκ των οποίων 1 για άντληση υδάτων και 3 για κοπές δέντρων.

έγιναν 4 κλήσεις, εκ των οποίων 1 για άντληση υδάτων και 3 για κοπές δέντρων. Στη νήσο Θήρα (Σαντορίνη), έγιναν 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

έγιναν 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Στη νήσο Μύκονο έγιναν 6 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

έγιναν 6 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Στη νήσο Άνδρο έγιναν 6 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Ε.Μ.Υ., ραγδαίες και έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από σήμερα το βράδυ έως και αύριο το βράδυ στις παρακάτω περιοχές:

Για τα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και τα νησιά του βορείου Αιγαίου (κυρίως τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο) από σήμερα νωρίς το βράδυ έως τις πρωινές ώρες αύριο Πέμπτη. Για την κεντρική Μακεδονία (κυρίως τους νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας και Ημαθίας καθώς και για τα παραθαλάσσια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Πέμπτη. Για τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (κυρίως τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας), την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς (κυρίως το νομό Φθιώτιδας) από σήμερα τη νύχτα έως και αύριο το βράδυ της Πέμπτης.

Η πυροσβεστική, στην ανακοίνωσή της, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα, καθώς και τις επόμενες ημέρες που αναμένεται να συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

