Καταγγελία: 40χρονος πολιορκούσε ερωτικά την κόρη της συντρόφου του

Τα απανωτά περιστατικά προσέγγισης που περιέγραψε η νεαρή, οι σκηνές ζηλοτυπίας και ο φόβος για απόπειρα βιασμού της, οδήγησαν στην σύλληψη του άνδρα.

Στην σύλληψη ενός 40χρονου υπηκόου Πακιστάν που φέρεται να πολιορκούσε ερωτικά την κόρη της Ελληνίδας συντρόφου του προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλυμνίων.

Πιο συγκεκριμένα, την 22α Αυγούστου 2022 υποβλήθηκε μήνυση στο ΑΤ Καλυμνίων από μια 20χρονη ημεδαπή εις βάρος 40χρονου υπηκόου Πακιστάν για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Η πράξη έλαβε χώρα στην Σκάφη Καλύμνου την προηγούμενη ημέρα και ώρα 16.50.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου και όπως προέκυψε πλησίασε την 20χρονη και με ασελγείς προτάσεις και χειρονομίες επιχείρησε να την παρασύρει σε γενετήσια πράξη, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι διέμενε παράνομα στην χώρα.

Ο 40χρονος είναι σύντροφος επί 10ετία της μητέρας της φερόμενης ως θύματος η οποία υποστηρίζει ότι τον είχε δει να την κοιτάζει περίεργα αλλά δεν είχε δώσει σημασία.

Την 21η Αυγούστου 2022 ενώ βρισκόντουσαν στην οικία της μητέρα της την πλησίασε και της είπε ότι ζηλεύει και δεν θέλει να την ακουμπάει άλλος και εκείνη αντέδρασε λέγοντας του να «κάτσει καλά» γιατί η μητέρα της τον αγαπάει.

Εφυγε από την οικία για να αγοράσει καφέ για μια γειτόνισσα και άρχισε, όπως είπε να την κυνηγάει, γύρω γύρω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Το απόγευμα πέρασε από την οικία ένας φίλος της και συνομιλούσαν και όταν τον είδε ο Πακιστανός αντέδρασε με αποτέλεσμα να φύγει και ακολούθως άρχισε να της εξομολογείται εκ νέου ότι δεν θέλει να την ακουμπούν άλλοι άνδρες ενώ το ίδιο έπραξε όταν την πήρε τηλέφωνο ένας φίλος της.

Υπήρξαν κι άλλα περιστατικά με τον 40χρονο να γίνεται φορτικός και προσβλητικός. Η μητέρα της 20χρονης, ενώ δεν της είχε πει οτιδήποτε, έμαθε τι είχε συμβεί από την αδελφή της.

Εφυγε από την οικία της και πήγε στην οικία του αδελφού της ενώ όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς νόμιζε ότι ο 40χρονος θα την βίαζε.

Ο ίδιος αρνείται τα καταγγελλόμενα και υποστηρίζει ότι η 20χρονη θέλει να τον χωρίσει από την μητέρα της.

