Οικονομία

Φοιτητική στέγη: η ακρίβεια “ανασταίνει” την συγκατοίκηση (βίντεο)

Στα ύψη κινούνται τα ενοίκια στα σπίτια που είναι διαθέσιμα για φοιτητές κι οι γονείς αναζητούν τρόπους να “μοιραστούν” τα έξοδα. Οι μεσίτες προτείνουν την ενοικίαση μεγάλων σπιτιών, που είναι… φθηνότερα.

Της Άννας Νικολάου

Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν φτάσει «στο κόκκινο», ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι γονείς των φοιτητών που ετοιμάζονται να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλες πόλεις από εκείνες που διαμένουν τόσο στην Αθήνα, όσο και στην περιφέρεια.

Όπως λέεει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος, «τα μισθώματα είναι αρκετά υψηλά σε όλες τις περιοχές της Αττικής, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τιμές που είναι, κατά μέσο όρο, είναι άνω των 8-9 ευρώ το τετραγωνικό.

Επί παραδείγματι, διαμέρισμα 4ου ορόφου, 70 τετραγωνικών, στου Ζωγράφου, ενοικιάζεται στην τιμή των 585 ευρώ.

Αντίστοιχα, ένα διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, 60 τετραγωνικών μέτρων, στον τρίτο όροφο, χωρίς ασανσέρ, ενοικιάζεται έναντι 500 ευρώ.

Έτσι, τα «χρόνια της συγκατοίκησης» φαίνεται να επιστρέφουν, καθώς τα έξοδα μοιράζονται και όπως λένε επαγγελματίες κτηματομεσίτες, τα ενοίκια στα μεγαλύτερα σπίτια… είναι μικρότερα!

Όπως σημειώνει ο κ. Ποταμιάνος, «είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε εμείς, 2 ή 3 φοιτητές να μισθώνουν μεγαλύτερο σπίτι, για να μπορούν να μειώσουν τα έξοδα, γιατί τα μεγαλύτερα σπίτια είναι φθηνά».

Αυτό που συνιστούν επαγγελματίες μεσίτες, πάντως, σε όσους αναζητούν σπίτι, είναι να κάνουν μια καλή έρευνα αγοράς προτού προβούν σε ενοικίαση.

