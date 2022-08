Life

Σιλβέστερ Σταλόνε: Χωρίζει μετά από 25 χρόνια γάμου

Η Τζένιφερ Φλάβιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Γιατί κατηγορεί τον ηθοποιό η σύζυγός του.



Τίτλοι τέλους μπαίνουν τελικά στο γάμο του Σιλβέστερ Σταλόνε και της Τζένιφερ Φλάβιν μετά από 25 χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό η σύζυγός του κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και κατηγορεί τον ηθοποιό πως έχει σπαταλήσει την οικογενειακή περιουσία.

Σύμφωνα με την Dailymail, τα έγγραφα του διαζυγίου αναφέρουν πως «έχει εμπλακεί σε σκόπιμη διασπορά, εξάντληση ή/και σπατάλη συζυγικών περιουσιακών στοιχείων που είχε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στη συζυγική περιουσία».

«Επιπλέον, θα πρέπει να δεσμεύεται από, να πωλεί, να μεταβιβάζει, να εκχωρεί, να επιβαρύνει ή να διασπά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της εκκρεμούς διαδικασίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στα έγγραφα του διαζυγίου.

Σημειώνεται, πως πριν από λίγο καιρό η Τζένιφερ Φλάβιν σταμάτησε να ακολουθεί τον γνωστό ηθοποιό στα social media, ενώ ο Σταλόνε προχώρησε σε αφαίρεση τατουάζ που είχε το πρόσωπο της συζύγου του και στη θέση του έβαλε τον σκύλο του «Ρόκι».

