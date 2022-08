Φιλιππίνες Φονικός κυκλώνας σαρώνει τη χώρα

Κόσμος

Αυτός είναι ο έκτος τροπικός κυκλώνας που έπληξε φέτος τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από τον τροπικό κυκλώνα Μα-ον, ο οποίος έπληξε τη νήσο Λουσόν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, περίπου 50.000 άνθρωποι επλήγησαν από τον κυκλώνα σε 400 χωριά του νησιού. Με ανέμους των οποίων η ένταση έφθανε τα 150 χλμ/ώρα, ο τροπικός κυκλώνας πλημμύρισε δρόμους, προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και έκοψε καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών στο πέρασμά του.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ είχε δώσει εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι κυβερνητικές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε άλλες έξι επαρχίες την Τρίτη και την Τετάρτη, λόγω της απειλής από τον κυκλώνα Μα-ον.

Αυτός ήταν ο έκτος τροπικός κυκλώνας που έπληξε φέτος τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας. Οι Φιλιππίνες είναι μια από τις πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου σε φυσικές καταστροφές, κυρίως λόγω της θέσης της στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό και των ισχυρών τυφώνων που πλήττουν την περιοχή.

Κατά μέσο όρο, το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων βρίσκεται κάθε χρόνο αντιμέτωπο με 20 τυφώνες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ισχυροί και καταστροφικοί.

Τον περασμένο Απρίλιο, η τροπική καταιγίδα Μέγκι προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω 224 νεκρούς και 147 αγνοούμενους.

