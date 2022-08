Κοινωνία

Αιγάλεω: Απόπειρα ληστείας με ανταλλαγή πυροβολισμών και καταδίωξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ληστές εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτήριο και στην προσπάθεια τους να διαφύγουν έγινε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς, ενώ ακολούθησε καταδίωξη.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Αιγάλεω, στη συμβολή της Λ. Αθηνών και Μνησικλέους, όταν ένοπλοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν εταιρεία ανελκυστήρων.

Οι δράστες εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των ληστών και των αστυνομικών, με τους πρώτους να χρησιμοποιούν κι έναν πυροσβεστήρα για να καλύψουν όσο μπορούν τα ίχνη τους με τον αφρό.

Βγαίνοντας έξω, "χτύπησαν" κι ένα φορτηγάκι της εταιρείας.

Ακολούθησε καταδίωξη, αλλά τελικά οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν και να εξαφανιστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο