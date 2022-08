Κόσμος

Κολομβία: Όσοι έμποροι ναρκωτικών παραδίδονται, δεν θα εκδίδονται στις ΗΠΑ

Ο πρώτος αριστερός Πρόεδρος της χώρας, φέρεται αποφασισμένος να κάνει ειρήνη με τα καρτέλ της κοκαΐνης.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο πρότεινε χθες Τετάρτη οι έμποροι ναρκωτικών που παραδίδονται στη δικαιοσύνη της χώρας να μην εκδίδονται στις ΗΠΑ και να τους δίνονται «νομικά προνόμια».

«Οι έμποροι ναρκωτικών που διαπραγματεύονται με το κράτος της Κολομβίας (…) δεν θα εκδίδονται», δήλωσε ο Πέτρο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αντιθέτως, «οι έμποροι ναρκωτικών που δεν διαπραγματεύονται με το κράτος θα εκδίδονται. Όσοι διαπραγματεύονται με το κράτος, αλλά υποτροπιάζουν θα εκδίδονται χωρίς να γίνεται καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Κολομβίας ο οποίος εξελέγη τον Ιούνιο και ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Αυγούστου. Ο Πέτρο επεσήμανε ότι θα συζητήσει για τη νέα αυτή πολιτική με την Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές στο πλευρό του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Λατινική Αμερική, πρόσφερε «νομικά προνόμια» στα μέλη του πιο ισχυρού καρτέλ Clan de Golfo, με αντάλλαγμα την παράδοσή τους.

Ο Πέτρο δεν διευκρίνισε ποια θα είναι αυτά τα προνόμια, αλλά διαβεβαίωσε ότι έλαβε «μηνύματα» από το Clan de Golfo και άλλες ένοπλες ομάδες με τα οποία «ζητούσαν ειρήνη», καθώς και «μια άλλη διέξοδο» στη σύγκρουση.

«Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει μηνύματα, (οι έμποροι ναρκωτικών) πρέπει να περάσουν στις πράξεις. Αν θέλουν ειρήνη, θα πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν», υπογράμμισε ο Κολομβιανός πρόεδρος.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του «πλήρης ειρήνευση» ο νέος πρόεδρος κατήγγειλε «την αποτυχία» της μάχης κατά των ναρκωτικών και πρότεινε μια νέα προσέγγιση στο πρόβλημα, η οποία θα βασίζεται στην αποτροπή της χρήσης ναρκωτικών στις ανεπτυγμένες χώρες.

Έπειτα από τέσσερις δεκαετίας πολέμου κατά των ναρκωτικών με τη στήριξη της Ουάσιγκτον, η Κολομβία παραμένει η μεγαλύτερη παραγωγός παγκοσμίως κοκαΐνης, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τη βασική αγορά.

Εκτός από τις διαπραγματεύσεις με τα καρτέλ ναρκωτικών, ο Πέτρο επιθυμεί να επανεκκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τους αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

