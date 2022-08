Οικονομία

ΔΥΠΑ: νέο τοπίο σε επιδόματα ανεργίας και παροχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στο σχέδιο αναμόρφωσης του πρώην ΟΑΕΔ. Πότε χάνει ο άνεργος παροχές όπως η μοριοδότηση για προσλήψεις και ο κοινωνικός τουρισμός. Τι είναι το μπόνους 300 ευρώ για μακροχρόνια άνεργους. Αναλυτικά οι αλλαγές στην επιδοματική πολιτική.

Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμες οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις του πρόσφατου νόμου για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, που εκτιμάται πως αναδιατάξουν το ισχύον σύστημα επιδότησης της ανεργίας.

Ο νόμος που ψηφίστηκε τον Απρίλιο προβλέπει άλλωστε, μεταξύ άλλων, την θέσπιση του επιδόματος εργασίας σε επιδοτούμενους άνεργους που βρουν δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους, μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια άνεργους ώστε να καταρτίσουν ψηφιακό σχέδιο δράσης, αλλά και διαγραφή από τους καταλόγους του ΟΑΕΔ, σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ή σε όσους αρνηθούν 3 φορές, την ένταξή τους σε κάποια θέση εργασίας ή πρόγραμμα κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη, ήδη καταρτίζονται οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι, με στόχο να ενεργοποιηθεί ο νέος νόμος και να τεθεί στο επίκεντρο των δράσεων της ΔΥΠΑ, η ταχύτερη δυνατή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, δράσεις όπως το επίδομα εργασίας, που στοχεύει στην ενεργότερη στήριξη όσων αναζητούν εργασία αλλά και του «μπόνους» των 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους που δημιουργούν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, θα λειτουργήσουν ενισχυτικά του στόχου αυτού. «Αλλά και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάχρησης των παθητικών πολιτικών, εισάγουμε εισοδηματικά κριτήρια για τις παροχές (όχι για τα επιδόματα) και ενεργοποιούμε την δυνατότητα διαγραφής από το μητρώο μετά από τρεις αρνήσεις κατάλληλων θέσεων εργασίας, ή αρνήσεις συμμετοχής σε δράσεις κατάρτισης», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά, εντός του Φθινοπώρου είναι:

Θεσπίζεται το «επίδομα εργασίας» , που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτούμενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Αν για παράδειγμα ένας άνεργος βρει δουλειά στους έξι μήνες, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το (μισό) επίδομα ανεργίας για τους επόμενους έξι μήνες, εκτός από τον μισθό που θα εισπράττει από τον εργοδότη του.

, που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτούμενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Αν για παράδειγμα ένας άνεργος βρει δουλειά στους έξι μήνες, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το (μισό) επίδομα ανεργίας για τους επόμενους έξι μήνες, εκτός από τον μισθό που θα εισπράττει από τον εργοδότη του. Παρέχεται ειδικό επίδομα ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατό. Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές και θα χορηγείται μόνο μία φορά. Ήδη, έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ώστε, μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ, να αρχίσει η σύνταξη του σχεδίου αυτού, για κάθε άνεργο ξεχωριστά.

στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατό. Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές και θα χορηγείται μόνο μία φορά. Ήδη, έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ώστε, μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ, να αρχίσει η σύνταξη του σχεδίου αυτού, για κάθε άνεργο ξεχωριστά. Προβλέπεται η δημιουργία «Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων», για κάθε καταρτιζόμενο, η διαχείριση του οποίου θα υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Διακοπή παροχών και διαγραφή ανέργων από τα μητρώα της ΔΥΠΑ

Εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα ανεργίας και διαγραφή ανέργων από τα Μητρώα της ΔΥΠΑ όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας, είναι μερικές από τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το φθινόπωρο για τους εγγεγραμμένους ανέργους, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε το υπουργείο Εργασίας με στόχο την εξάλειψη της παραβατικότητας στο σκέλος των παροχών.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι πρώτες κανονιστικές πράξεις αναμένονται εντός των επόμενων εβδομάδων προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της διάταξης που προβλέπει την διαγραφή από τα μητρώα των ανέργων για 6 μήνες ως 2 χρόνια εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Αναλυτικά:

Εάν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, όπως θα έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο άνεργος θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη.

οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, όπως θα έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο άνεργος θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Εάν ο άνεργος δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες.

Εισοδηματικά κριτήρια Επίσης άνεργοι με οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ θα διαγράφονται από την λίστα των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ. Στην πράξη, οι άνεργοι με ατομικό εισόδημα πάνω από 14.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί) δε θα είναι πλέον δικαιούχοι των παροχών της ΔΥΠΑ όπως μοριοδοτήσεις για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, κοινωνικός τουρισμός, δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής μεταφοράς κι ελεύθερη είσοδος σε θεάματα και μουσεία. Αναλυτικά, οι παροχές που «χάνει» ο άνεργος με οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ είναι: Μοριοδότηση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους/ μουσεία Μοριοδότηση σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Παροχές δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανέργων έως 29 ετών Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Μακροχρόνια Ανέργους, 55 ετών και άνω Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρονίων Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος Δυνατότητα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους 29-55 ετών

Προσοχή όμως. Το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας και το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους εξακολουθούν να καταβάλλονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, έχει ξεκαθαριστεί από το νόμο, ότι τα εισοδηματικά κριτήρια δεν επηρεάζουν τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ρεύματος, καθώς και την έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και το επίδομα θέρμανσης.





Ειδήσεις σήμερα:

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο – Μπούνας: ο πατέρας άλλαξε και ρούχα πριν ειδοποιήσει για βοήθεια;

To James Webb ανακάλυψε την αρχαιότερη γαλαξιακή “κοινότητα” στο Σύμπαν (εικόνες)

North Evia – Samos Pass: “Φρενίτιδα” για τον Σεπτέμβριο, έρχεται νέος γύρος με voucher