Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Αποζημίωση - “μαμούθ” στη χήρα για φωτογραφίες από το δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο δικαίωσε τη Βανέσα Μπράιαντ, αλλά και τον Κρίστοφερ Τσέστερ που έχασε τη σύζυγό του Σάρα και την κόρη του Πέιτον στη συντριβή.

Η πολύκροτη υπόθεση της αγωγής της Βανέσα Μπράιαντ για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ τελείωσε.

Η Βανέσα Μπραιαντ δικαιώθηκε και θα λάβει το ποσό των 16 εκατ. δολαρίων όπως αποφάσισε το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες, καλώντας την κομητεία να πληρώσει.

Παράλληλα, αποζημίωση περίπου 15 εκατ. ευρώ θα κληθεί να καταβάλει στον έτερο ενάγοντα, Κρίστοφερ Τσέστερ που έχασε τη σύζυγό του Σάρα και την κόρη του Πέιτον στη συντριβή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο