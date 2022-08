Οικονομία

Black out στις Σποράδες

Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος, βρέθηκαν χωρίς ρεύμα από νωρίς το πρωί λόγω βλάβης στον νέο υποσταθμό της Εύβοιας.

Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν από τις 7.15 το πρωί η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόννησος εξαιτίας βλάβης στον νέο υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στην Εύβοια, απ' όπου ηλεκτροδοτούνται όλα τα νησιά των Σποράδων.

Η διακοπή προκάλεσε γενικό black out στα νησιά που αυτή την περίοδο βρίσκονται στην κορύφωση του τουριστικού ρεύματος και είναι γεμάτα από χιλιάδες ξένους τουρίστες, αλλά ευτυχώς η διακοπή έχει σημειωθεί πρωινές ώρες και προς το παρόν δεν επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα νησιά.

Το πρόβλημα που παρουσίασε ο νέος υποσταθμός στην Εύβοια, ίσως να οφείλεται και στη σφοδρή βροχόπτωση που επικρατεί από το πρωί στα νησιά και στη Βόρεια Εύβοια.

Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας δήλωσε ότι "είμαστε χωρίς ρεύμα για πάνω από 3 ώρες και ευελπιστούμε ότι θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σύντομα, ώστε να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή μας, γιατί τα προβλήματα θα εμφανιστούν όσο περνούν οι ώρες".

Συνεργεία τεχνικών της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις Σποράδες με ενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος του παλαιού δικτύου από το Λαύκο του Πηλίου.

Τελικά και μετά από κινητοποίηση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από περίπου 4 ώρες.

