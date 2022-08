Αθλητικά

US Open – Τζόκοβιτς: Οριστικά εκτός ο Σέρβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο, ιατρικής φύσεως, δεν ειναι εφικτό να πάρει μέρος στο τουρνουά ο Σέρβος τενίστας.

Οριστικά εκτός του US Open θα μείνει ο Νόβαν Τζόκοβιτς. Ο σούπερ σταρ του τένις δεν θα ταξιδέψει στην Αμερική, καθώς δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Ήταν αναμενόμενο ότι με τα μέτρα που επικρατούν στις ΗΠΑ πολύ δύσκολα θα αγωνιζόταν ο Τζόκοβιτς.

Με σημερινή ανακοίνωση του το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανέφερε το εξής: "Οι μη Αμερικανοί που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ θα πρέπει να εμφανίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του covid-19 κατά την αναχώρησή τους".

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε

Ρούλα Πισπιρίγκου: Εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο