Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής - 1544: “βροχή” οι κλήσεις για το οδικό δίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλο το 24ώρο λειτουργεί ο τετραψήφιος αριθμός κλήσης, για αναφορά προβλημάτων στους δρόμους αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Πόσα έχουν ήδη επιλυθεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής:

«Ισχυρός σύμμαχος στην προάσπιση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Αττικής αναδεικνύεται η λειτουργία του τετραψήφιου αριθμού 1544, μιας καινοτόμου δράσης της Περιφέρειας Αττικής και του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, μέσω της οποίας οι πολίτες αναφέρουν άμεσα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Ήδη, το τηλεφωνικό κέντρο του 1544, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, από την αρχή της ενεργοποίησής του στα μέσα Απριλίου έως και σήμερα έχει καταγράψει 1059 αναφορές – αιτήματα πολιτών, από τα οποία έχουν διεκπεραιωθεί τα 775, ενώ τα 251 ήταν εκτός αρμοδιότητας της Περιφέρειας και δρομολογήθηκαν προς τους αρμόδιους φορείς για την επίλυσή τους.

Τα αιτήματα - αναφορές αφορούν έκτακτα συμβάντα, φθορές και βλάβες που συμβαίνουν στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, ενώ ένας ολόκληρος μηχανισμός διαχείρισης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η προώθηση των αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα εξειδικευμένα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.

Ταυτόχρονα, η επιστημονική ομάδα των συγκοινωνιολόγων της Περιφέρειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αντλεί ποιοτικά κυκλοφοριακά στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε ότι «Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ενδυναμώνουμε την άμεση επικοινωνία της Περιφέρειας μας με τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι υποδείξεις οδηγών και πεζών για τα προβλήματα που διαπιστώνουν στους δρόμους ευθύνης μας συνδράμουν αποτελεσματικά στην καθημερινή προσπάθεια των υπηρεσιών μας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου. Ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1544 είναι ακόμη ένας κρίκος στο στρατηγικό μας σχέδιο που υλοποιούμε για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, όπως είναι τα ειδικά οχήματα-βαν στη λεωφόρο Κηφισού για τη διευκόλυνση των οδηγών, οι εργασίες συντήρησης στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού, η συντήρηση των κεντρικών νησίδων, οι νέοι led φωτεινοί σηματοδότες καθώς και οι άμεσες παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνοτήτων».

Ισχυρός δίαυλος επικοινωνίας το 1544 μεταξύ Περιφέρειας - πολιτών

Το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1544 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι πολίτες της Αττικής μπορούν να επικοινωνούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες το χρόνο, με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσω του νέου αυτού αριθμού οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα μπορούν να αναφέρουν:

Εκτεταμένες διαρροές επικίνδυνων υλικών στο οδόστρωμα (π.χ λάδια, πετρέλαια, λάστιχα, προφυλακτήρες). Προβλήματα στη φωτεινή σηματοδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό (π.χ καμένες λάμπες). Ζημιές που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα (πχ. κατεστραμμένα στηθαία, πτώσεις ιστών). Φθορές στο οδόστρωμα (π.χ καθίζηση, λακκούβες, σβησμένες διαγραμμίσεις, κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης). Ύπαρξη υλικών που μπορεί να φράξουν τα φρεάτια απορροής υδάτων και να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο





Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, αφού ιεραρχήσει τις σχετικές πληροφορίες, άμεσα προβαίνει στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες και δράσεις αποκατάστασης των προβλημάτων.

Να σημειωθεί για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών έχουν εγκατασταθεί 3.000 μικρές πινακίδες με τον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1544 στους ιστούς των φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι πινακίδες διαθέτουν κωδικό QR code για να μπορούν οι πεζοί με μια απλή κίνηση να συνδέονται στην ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας Αττικής από το κινητό τους τηλέφωνο και να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση τους. Στις πινακίδες έχει προβλεφθεί οι πληροφορίες να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα, επιτρέποντας και στους επισκέπτες της Αττικής να ενημερώνονται για την ύπαρξη και τη λειτουργία μιας γραμμής. Επιπρόσθετα έχουν τοποθετηθεί 110 πινακίδες διαχείρισης κυκλοφορίας με τον αριθμό 1544 σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ οι φωτεινές πινακίδες (matrix) ενημερώνουν τους οδηγούς για την ενεργοποίηση του 1544».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)

“Γέφυρα ζωής” για άνδρα που κάρφωσε μαχαίρι στον λαιμό του

Η Δούκισσα Νομικού επιστρέφει στον ΑΝΤ1