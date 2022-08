Πολιτική

Οικονόμου: Παριστάνουν τους θεματοφύλακες της Δημοκρατίας, αλλά πλήττουν τους θεσμούς

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η χώρα μας και τις καινοτομίες στα σχολεία ενόψει της έναρξης της σχολικής περιόδου.

«Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο των ΗΑΕ, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του προέδρου των ΗΑΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η επίσκεψη λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κατάρ και μερικές βδομάδες μετά την επίσκεψη στην Αθήνα του διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα, πόλος σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας, είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής που οικοδομεί και εδραιώνει συμμαχίες με χώρες της περιοχής και εμπεδώνει το στρατηγικό άνοιγμα στις χώρες του Κόλπου», τόνισε.

«Η χώρα μας μπορεί να είναι η γέφυρα των χωρών αυτών με την Ευρώπη», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι μέσω της επίσκεψης του προέδρου των ΗΑΕ, της οποίας είχε προηγηθεί και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 'Αμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνεται η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Μεταναστευτικό

Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορά μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται τόσο στον Έβρο όσο και στα θαλάσσια σύνορά μας μια αυξανόμενη πίεση για παράνομες μεταναστευτικές ροές. Μόνο μέσα στον Αύγουστο, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αποπειράθηκαν να μπουν παρανόμως από τα ελληνοτουρκικά σύνορα 25.000 παράτυποι μετανάστες. Τους άφησαν εκεί οργανωμένα συμφέροντα και στη συνέχεια καλούσαν την Ελληνική Αστυνομία να τους παραλάβει.

Βέβαιο είναι επίσης ότι η τουρκική πλευρά παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες αλλά και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την κοινή δήλωση ΕΕ και Τουρκίας, επιχειρεί την εργαλειοποίηση των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων προκειμένου να εκβιάσει και να πλήξει τη χώρα μας. Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τις δικές τους μαρτυρίες, οι 38 μετανάστες πρόσφυγες που πέρασαν τον Έβρο τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου οδηγήθηκαν εκεί από τις τουρκικές Αρχές», είπε.

Διαβεβαίωσε πως οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, η Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, ο Στρατός «φυλάσσουν τα σύνορά μας που είναι σύνορα και της Ευρώπης με απόλυτο σεβασμό στα ευρωπαϊκά δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα εθνικά μας σύνορα και την εθνική μας κυριαρχία. Η χώρα μας ανταποκρίνεται στο ανθρωπιστικό της καθήκον αλλά δεν είναι πολιτικά αφελής. Ακολουθεί αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου από την τουρκική πλευρά και προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνουμε ήδη πρόσθετα μέτρα», είπε.

Ανέφερε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε να υπάρξει σταδιακή επέκταση του φράχτη σε όλος το μήκος του Έβρου ποταμού με προτεραιότητα στα σημεία εκείνα που θα υποδείξουν τα αρμόδια υπουργεία και το ΓΕΕΘΑ. Επίσης αποφασίστηκε η ενίσχυση όλων των εποπτικών μέσων τόσο για τα χερσαία όσο και για τα θαλάσσια σύνορά μας. Επιπλέον μετά την ήδη σημαντική αύξηση των συνοριοφυλάκων θα προστεθούν μέσα στο χειμώνα άλλοι 250.

Υπογράμμισε πως «έχουμε αποδείξει πως η χώρα μας ξέρει και μπορεί να διαχειριστεί και αυτό το ζήτημα με απόλυτη επάρκεια. Όσοι απεργάζονται ύποπτα σενάρια και σχέδια θα αποτύχουν για μια ακόμη φορά παταγωδώς».

Καινοτομίες στα σχολεία

Αλλάζοντας θέμα, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια σε τρεις νέες καινοτομίες στα σχολεία με αφορμή την επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Τo νέο σχολικό έτος πρόκειται να ξεκινήσει με επέκταση του ολοήμερου σχολείου από τις 4 στις 5:30 μ.μ., με νέα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και επιπλέον 8.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν φέτος» τόνισε και επεσήμανε πως και τη νέα σχολική χρονιά θα συνεχιστούν οι καινοτομίες που εισήχθησαν καθολικά ήδη από πέρυσι, όπως τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τα πρότυπα ΕΠΑΛ. «Πέρα από αυτά εισάγονται φέτος με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως και της υφυπουργού Ζέττας Μακρή τρεις επιπλέον καινοτομίες. Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς ομίλους, τους μέντορες και τους συντονιστές. Συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτικοί όμιλοι. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συγκροτούν εκπαιδευτικούς ομίλους, μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος. Οι όμιλοι μπορούν να προσφέρουν δράσεις όπως δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία αλλά και να διοργανώνουν πολιτικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές δράσεις. Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ενδοσχολικός Συντονιστής που είναι ένα όργανο συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση μένει αταλάντευτα προσηλωμένη στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.

Παρακολουθήσεις

Ακολούθως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε ότι «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που περιήλθε σε γνώση της το ζήτημα της νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι με απόλυτο σεβασμό στη θεσμικότητα των διαδικασιών μιας και πρόκειται για ένα θέμα ευαίσθητο τόσο εθνικά όσο και πολιτικά. Η αντιπολίτευση όλο το διάστημα που μεσολάβησε δεν έπαψε να κόπτεται για τη δημοκρατία και για τους θεσμούς. Χθες όμως, στη συνεδρίαση της διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναδείχθηκε περίτρανα η υποκρισία αλλά και η βαθιά περιφρόνηση κάποιων προς τους θεσμούς της Δημοκρατίας μας».

Εξήγησε ότι η Βουλή ανέλαβε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του ελέγχου της υπόθεσης και ότι βάσει του Κανονισμού της Βουλής οι συζητήσεις για την ΕΥΠ είναι απόρρητες και όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Παρά ταύτα όπως γνωστοποίησε επισήμως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής διαπιστώθηκε ότι η χθεσινή συνεδρίαση μεταδιδόταν παρά τον απόρρητο χαρακτήρα της, επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κατά την ώρα διεξαγωγής της, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί το απόρρητό της.

«Δίνονταν έτσι η εντύπωση πως η επίκληση των θεσμικών διαδικασιών είναι εντελώς προσχηματική και το μόνο που ενδιαφέρει τελικά είναι η αναπάντητη άρα και ανεξέλεγκτη δημοσιότητα λόγω ακριβώς και του γεγονότος ότι οι υπεύθυνοι και επώνυμοι θεσμικοί φορείς αδυνατούν να απαντούν χωρίς να διαπράξουν αδίκημα», τόνισε.

Έκανε επίσης λόγο για δόλιο αφήγημα που δημιουργείται. «Φαίνεται ότι κάποιοι που παριστάνουν τους θεματοφύλακες της Δημοκρατίας και της νομιμότητας δε χάνουν την ευκαιρία να πλήττουν βάναυσα τους κορυφαίους θεσμούς του πολιτεύματός μας προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, να ζημιώσουν το εθνικό συμφέρον και να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά οφέλη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι είναι θεσμικά επιτρεπτό ώστε να προφυλάξει τις διαδικασίες και να προστατεύσει το πολίτευμα αλλά και την αξιοπιστία του κράτους μας.

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρεται:

«Στην αρχή διέρρεαν ότι παρακολουθούσαν πολιτικό αρχηγό για σχέσεις του με την Κίνα. Μετά, ότι το ζήτησαν οι υπηρεσίες της Αρμενίας και της Ουκρανίας, για να διαψευστούν κατηγορηματικά και να το μαζέψουν άρον άρον. Και τώρα ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη μας ενημέρωσε ότι υπάρχει σχέδιο πολιτικής ανωμαλίας και απειλής του πολιτεύματος, την ίδια ώρα που κυβερνητικές πηγές διαρρέουν επίσημα στο σημερινό ρεπορτάζ των Financial Times πως πίσω από όλα βρίσκεται η Ρωσία.

Οι γελοίες δικαιολογίες του κ. Μητσοτάκη και των συνεργατών του θα ήταν για γέλια, εάν δεν ήταν πραγματικά για κλάματα. Έχουν φθάσει στο απώτατο σημείο αυτοεξευτελισμού, διακινδυνεύοντας την εθνική διπλωματία, μόνο και μόνο για να καλύψουν τις ευθύνες τους πίσω από δήθεν «εθνικούς λόγους». Απειλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το παρακράτος που έχει στήσει για να παρακολουθεί βουλευτές, ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους. Το ερώτημα που θα απαντήσει αύριο είναι απλό: Ποιους και γιατί; Η απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί σήμερα δημοκρατικό και πατριωτικό καθήκον».





