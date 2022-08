Οικονομία

North Evia – Samos Pass: “Φρενίτιδα” για τον Σεπτέμβριο, έρχεται νέος γύρος με voucher

Μέσα σε λίγα λεπτά συμπληρώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων από δικαιούχους. Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις για την τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά έκλεισε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τον τρίτο γύρο του North Evia – Samos Pass, με τα vouchers για διακοπές στις δύο πληγείσες περιοχές να γίνονται ανάρπαστα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr δεν επιτρέπεται πλέον.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και μια ακόμα τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος, για την οποία η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ορίζεται από 26-09-2022 έως και 10-10-2022 και οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και την 31η Οκτωβρίου.





Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τις δύο πρώτες φάσεις του North Evia – Samos Pass έχουν διατεθεί αθροιστικά περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα:

για τη Βόρεια Εύβοια έχουν αποθηκευτεί 9.874 κάρτες στα ψηφιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και 8.426 έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή,

για τη Σάμο έχουν προστεθεί 5.261 κάρτες στα ψηφιακά πορτοφόλια των δικαιούχων και 4.799 εξ αυτών έχουν χρεωθεί τουλάχιστον μία συναλλαγή.

Οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ, και μέσω αυτής περίπου 32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό.

To North Evia – Samos Pass δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το North Evia – Samos Pass έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και

δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο: του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022, του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.



Διευκρινίζεται ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και το φορολογικό έτος 2020, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Το North Evia – Samos Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 ή

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα στον τόπο της κατοικίας τους. Έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το North Evia – Samos Pass δηλώνοντας ως προορισμό μόνο τη Σάμο και το αντίστροφο.

