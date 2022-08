Κοινωνία

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: η διαφωνία που έφερε την ρήξη και τον... Κούγια

Τι αναφέρει για την λήξη της συνεργασίας του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου ο μέχρι πρότινος συνήγορος της, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Εξελίξεις έρχονται στο φως, σχετικά με την υποθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου από τον γνωστό ποινικολόγο, Αλέξη Κούγια, ο μέχρι πρότινος συνήγορος υπεράσπισης της 33χρονης, Όθωνας Παπαδόπουλος, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους λόγους που έληξε η μεταξύ τους συνεργασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Όθωνα Παπαδόπουλου:

"Σας ανακοινώνω την λύση της συνεργασίας μου με την μέχρι πρό τινος εντολέα μου κ. Σωτηρία Πισπιρίγκου. Αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η διαφωνία μας αναφορικά με την υιοθετούμενη υπερασπιστική γραμμή και αναφορικά με το ύφος της διατύπωσης των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Το δικηγορικό μου γραφείο δεν εγκαταλείπει ποτέ τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων και σέβεται απόλυτα τους εντολείς του. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η λύση της μεταξύ μας συνεργασίας επήλθε μετά από κοινή συμφωνία μας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης μέχρι σήμερα. Από το πρώτο λεπτό που η κατηγορούμενη μητέρα μου έδωσε την εντολή για την συγκεκριμένη υπόθεση, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες του γραφείου μου, εργαστήκαμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, με κύριο γνώμονα την σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Ο νομικός μου πολιτισμός μου επιβάλλει ότι το τεκμήριο της αθωότητας οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι μόνο αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση μίας κατηγορίας είναι το αρμόδιο Δικαστήριο."

Απαντητική δήλωση έκανε και η Ρούλα Πισπιρίγκου σχετικά με την αλλαγή του δικηγόρου της, κ. Όθωνα Παπαδόπουλου, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως: "Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο μου συμπαραστάθηκες σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές και πόσο αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου. Θα σου είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή".

Υπενθυμίζεται πως η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ρούλα Πισπιρίγκου, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη,

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρούλα Πισπιρίγκου αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έντονη αδιαθεσία και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της σε νοσοκομείο που εφημέρευε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

