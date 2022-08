Πολιτική

Παρακολουθήσεις: η Κομισιόν, το Politico και η κόντρα

Τι ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Νέες δηλώσεις Οικονόμου για το άρθρο στο politico. Θέσεις μάχης για την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, λαμβάνουν τα κόμματα.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου, Κρίστιαν Βίγκαντ, απάντησε τα εξής: «Η Επιτροπή έστειλε επιστολή στις ελληνικές αρχές στις 29 Ιουλίου, σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών σχετικά με τη χρήση spyware στην Ελλάδα, κάτι το οποίο επισημαίνεται και στην έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, τον Ιούλιο του 2022. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και με τα άλλα κράτη-μέλη για τα οποία έχουν γίνει αναφορές για χρήση spyware».

Συνεχίζοντας, ο Κ. Βίγκαρντ ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει λάβει την απάντηση από τις ελληνικές αρχές και τώρα την εξετάζει. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Επιτροπή θέλει να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την αναφορά χρήσης spyware όπως το Pegasus ή το Predator και την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ και του εθνικού πλαισίου ασφάλειας. «Αυτό ζητήσαμε και λάβαμε μια απάντηση για αυτά τα θέματα. Σε αυτό το στάδιο το εξετάζουμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά αυτό το θέμα», τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Εξάλλου, ερωτηθείσα ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα της Επιτροπής, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, Ντάνα Σπίναν, απάντησε ότι θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση της απάντησης των ελληνικών αρχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Ο Κ. Βίγκαρντ επισήμανε, τέλος, ότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών, ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το σχετικό δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, όταν διασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια.

Ο Οικονόμου για το Politico

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γιάννης Οικονόμου, αναφέρθηκε στο θέμα που προέκυψε με αφορμή δημοσίευμα του Politico και όπως είπε θέλησε να προβεί σε ορισμένες διαπιστώσεις και διευκρινίσεις.

Εξήγησε ότι «στο Σύνταγμά μας δίνονται τα μέγιστα δυνατά περιθώρια στην Ελευθερία του Τύπου ώστε οι λειτουργοί του να ελέγχουν την εξουσία και να ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Είναι σαφές ότι χωρίς τον Τύπο η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει». Μίλησε για τη σημασία του δημόσιου διαλόγου αλλά και για την ανάγκη να γίνεται σεβαστό ένα πλαίσιο αρχών.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο χθεσινό δημοσίευμα του «Politico» λέγοντας ότι «δημοσιεύτηκε ένα ρεπορτάζ, στο οποίο εμπεριέχονταν ανακρίβειες ως προς τα γεγονότα και ταυτόχρονα κρίσεις που εμφανίζονταν ως γεγονότα πέραν αμφισβήτησης» για να συμπληρώσει πως «Η Κυβέρνηση, ως όφειλε και δικαιούται, αντέδρασε τόσο με δημόσια ανακοίνωση, όσο και με επιστολή που απέστειλε στο Politico, στην οποία εξέθετε αναλυτικά και τεκμηριωμένα τις ενστάσεις και τις θέσεις της. Το Politico, σήμερα, αφού υποθέτω μελέτησε τις θέσεις μας, προβαίνει σε μερική ανασκευή του χθεσινού δημοσιεύματος, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι ενστάσεις μας ήταν βάσιμες. Αν δεν ήταν, θα είχαν απορριφθεί εν συνόλω».

Στην εισαγωγική τοποθέτηση του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε, μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που περιήλθε σε γνώση της το ζήτημα της νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι, με απόλυτο σεβασμό στη θεσμικότητα των διαδικασιών, μιας και πρόκειται για ένα θέμα ευαίσθητο, τόσο εθνικά όσο και πολιτικά. Η αντιπολίτευση όλο το διάστημα που μεσολάβησε, δεν έπαψε να κόπτεται για τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Χθες, όμως, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναδείχθηκε περίτρανα η υποκρισία, αλλά και η βαθιά περιφρόνηση κάποιων προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Ειδικότερα, η Βουλή, μέσω προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών ανέλαβε, πέραν της Δικαιοσύνης, ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του ελέγχου της υπόθεσης. Βάσει του Κανονισμού της Βουλής οι συζητήσεις για την ΕΥΠ είναι απόρρητες και όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές, δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Παρά ταύτα, όπως γνωστοποίησε επισήμως ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Τασούλας, διαπιστώθηκε ότι η χθεσινή συνεδρίαση, παρά τον αυστηρά απόρρητο χαρακτήρα της, μεταδιδόταν, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης με αποτέλεσμα να παραβιασθεί το απόρρητό της, δίνοντας την εντύπωση πως η επίκληση των θεσμικών διαδικασιών είναι εντελώς προσχηματική και το μόνο που ενδιαφέρει τελικά είναι η αναπάντητη, άρα και ανεξέλεγκτη, δημοσιότητα, λόγω ακριβώς και του γεγονότος ότι οι υπεύθυνοι και επώνυμοι θεσμικοί φορείς αδυνατούν να απαντούν, χωρίς να διαπράξουν αδίκημα. Επιπλέον, οι επιλεκτικές διαρροές σε φιλικά προς την αξιωματική αντιπολίτευση, Μέσα Ενημέρωσης, δημιουργούν ένα δόλιο αφήγημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί επί της ουσίας από όποιον σέβεται τους θεσμούς της Δημοκρατίας, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι, που παριστάνουν τους θεματοφύλακες της Δημοκρατίας και της νομιμότητας, δεν χάνουν την ευκαιρία να πλήττουν βάναυσα τους κορυφαίους θεσμούς του Πολιτεύματός μας, προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, να ζημιώσουν το εθνικό συμφέρον, και να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά οφέλη.

Η κυβέρνησή μας θα πράξει ό,τι είναι θεσμικά επιτρεπτό, ώστε να προφυλάξει τις διαδικασίες και να προστατεύσει το Πολίτευμα, αλλά και την αξιοπιστία του Κράτους μας. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για να μάθει τι πραγματικά συνέβη, για να δει την σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης του κ. Ανδρουλάκη οφείλει πρώτα και πάνω από όλα να θωρακίσει και να περιφρουρήσει τις διαδικασίες και τους θεσμούς. Όσοι δεν το πράξουν, προφανώς δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια και τους θεσμούς. Η κυβέρνηση, με αίσθημα ευθύνης, είναι αποφασισμένη να αντισταθεί και να ματαιώσει τα σχέδια ανωμαλίας που απεργάζονται διάφοροι».

Οικονόμου: Κορυφαίο ατόπημα οι διαρροές από την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών

«Η επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη, αλλά όσοι το αμφισβητούν μπορούν να προσφύγουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, δεν υπάρχει κάτι, που να έχει ζητηθεί και να συμβάλλει στην διαλεύκανση της υπόθεσης και το οποίο δεν θα υλοποιηθεί. Πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση της νόμιμης επισύνδεσης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών. Αναφορικά με τις διαρροές από την χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για κορυφαίο ατόπημα και τόνισε ότι εκτός από εξόφθαλμα παράνομο, ήταν ανήθικο και αντιδεοντολογικό να επικαλούνται ορισμένοι πράγματα, που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να απαντηθούν.

Εν συνεχεία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί την δημοκρατική ομαλότητα, να προστατεύσει το πολίτευμα και τους θεσμούς και κάλεσε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δεσμευθούν πως θα πράξουν το ίδιο. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε, δε, ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τον πολιτικό χρόνο για να υλοποιεί το πρόγραμμα της και να δημιουργεί συνθήκες ώστε οι Έλληνες πολίτες να ζουν καλύτερα και δεν αναλώνεται σε πολιτικές σκοπιμότητες και παιχνίδια, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον αλλάζει για το Μέγαρο Μαξίμου η απόφαση για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.

Γαϊτάνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θεσμικά αναξιόπιστος

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ,σ χετικά με την συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και για το ζήτημα των παρακολουθήσεων είπε πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέπεσε σε διπλό ατόπημα χθες. Αφενός ευτέλισε τη διαδικασία με διαρροές σε φιλικά του ΜΜΕ και από την άλλη διαστρέβλωσε τα λεγόμενα του νέου Διοικητή της ΕΥΠ, γνωρίζοντας ότι ούτε η απάντησή του, ούτε τα πρακτικά της συνεδρίασης μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια που δείχνει έλλειψη σοβαρότητας από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε δε, ότι είναι κι αυτό ένα δείγμα μιας πολιτικής τοξικότητας στην οποία η αντιπολίτευση επενδύει»,

Σε σχέση με το δημοσιεύματα του ξένου Τύπου υποστήριξε ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι η σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ να τα χρησιμοποιήσει για να πλήξει την κυβέρνηση. Κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε όλα και ταυτόχρονα, επιδιώκει τη θεσμική θωράκιση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Οικονόμου συνεχίζει την αυτογελοιοποίησή του

Απαντώντας σε όσα είπε ο Κυβερνητικός Εκπροσωπος, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Παρακολουθήσαμε σήμερα την άθλια, άκρως υποκριτική διάλεξη που πραγματοποίησε ο κ. Οικονόμου για την ελευθερία του Τύπου που φτάνει μέχρι την Αρχαία Γραμματεία, επιχειρώντας απεγνωσμένα την υποστήριξη της Κυβέρνησης που έχει διασύρει διεθνώς την Ελλάδα. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να συγκαλύψει την απόλυτη στήριξη που εξέφρασε με ανακοίνωσή του το Politico στο χθεσινό του άρθρο και στην ανταποκρίτριά του, απέναντι στην αήθη στοχοποίησή της. Προφανές είναι για όποιον διάβασε το σημερινό Playbook του Politico ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανασκευή της θέσης του για την επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου. Το μόνο σημείο που διευκρινίζει το Politico είναι ότι «σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση» η επισύνδεση Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη.

Πρώτον, σε ξεκάθαρη αντίθεση με αυτά που είπε ο κ Οικονόμου, το Politico όχι μόνο δεν αποσυνδέει την υπόθεση του Predator με αυτήν των υποκλοπών, αλλά χρησιμοποιεί για μια ακόμη μια φορά τον όρο «predatorgate» για να αναφερθεί στο σκάνδαλο και στη συζήτηση που θα γίνει στη βουλή την Παρασκευή ("A political leaders’ debate on Predatorgate will take place in Athens on Friday").

Δεύτερον, πουθενά το Politico δεν ανασκευάζει οτιδήποτε σε σχέση με τις χθεσινές του αναφορές στην επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου. Πουθενά δεν ανασκευάζει ότι με αυτήν την επιστολή η Κυβέρνηση:

στηλιτεύει τα "πολιτικά ΜΜΕ" που ανέδειξαν την υπόθεση,

αποθαρρύνει τη γραπτή αλληλογραφία και καλεί τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές να συνομιλούν κατ’ ιδίαν με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο για όποιο θέμα προκύψει και

ουσιαστικά ζητάει από την ΕΕ να "Μην ασχολείται" ("Butt out").

Το μόνο που επισημαίνει το σημερινό playbook είναι ότι η Κυβέρνηση δημοσίευσε την επιστολή, η οποία, όπως τονίζει, «επιβεβαιώνει το χθεσινό ρεπορτάζ του Politico» και τόνισε εκ των υστέρων ότι «αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το Predator και δηλώνει (ενεστώτας) ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής για την επιβεβαίωση των γεγονότων» ("The government categorically denies any connection to the Predator spyware scandal and says it stands at the Commission’s disposal to check and ascertain facts."). Την ίδια στιγμή η ευρωβουλευτής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα spywares, Sophie in 't Veld απαντά κατηγορηματικά και ονομαστικά στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο ότι το θέμα των υποκλοπών συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες ΕΕ, γεγονός που αμφισβητεί στην επιστολή του.

Τρίτον, μετά την κατακραυγή και την απάντηση του Politico, ο κ. Οικονόμου επιχειρεί με μισόλογα να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την χθεσινή στοχοποίηση της ανταποκρίτριας του Politico ("ελέχθη καθ' υπερβολή", "δε διαχωρίζει τις προσωπικές της εκτιμήσεις από τα γεγονότα"). Με αυτόν τον τρόπο και ονοματίζοντας την δημοσιογράφο, δίνει το σήμα στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ να συνεχίσει την επίθεση, επιβεβαιώνοντας τον ακραίο καθεστωτισμό και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ελευθεροτυπία η κυβέρνηση της 108ης χώρας στην ελευθερία του Τύπου».

ΚΚΕ: Τα άλλα κόμματα αποφεύγουν να μιλήσουν για το τερατώδες θεσμικό πλαίσιο

Για πεδίο βολικής αντιπαράθεσης που δεν θίγει την ουσία του ζητήματος των παρακολουθήσεων, που είναι το τερατώδες θεσμικό πλαίσιο, έκανε λόγο στον ΣΚΑΙ, ο ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση που υπεκφεύγει, απορρίπτοντας την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών – παρακολουθήσεων, όπως έχει ζητήσει το ΚΚΕ και άλλα κόμματα.

Προσέθεσε ότι όλα τα άλλα κόμματα αποφεύγουν να τοποθετηθούν για το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές, που καταργεί το δικαίωμα στο απόρρητο, γιατί το έχουν ψηφίσει και συνδιαμορφώσει όλοι. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης, δεν έκανε καμία αναφορά στη φράση του πρωθυπουργού ότι η παρακολούθηση ήταν νόμιμη, γιατί το νόμιμο πλαίσιο το έχουν ψηφίσει όλοι μαζί», είπε, τονίζοντας πως το ΚΚΕ ζητά να διερευνηθούν στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όλες οι υποθέσεις που αφορούν τις παρακολουθήσεις του Ν. Ανδρουλάκη, τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων αλλά και τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό του ΚΚΕ από το 2016 έως σήμερα, για τις οποίες το Κόμμα έχει προβεί σε τουλάχιστον 4 καταγγελίες εδώ και 6 χρόνια, και απάντηση δεν έχει πάρει.

Ο Βαρουφάκης ζητά στοιχεία από τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε. έστειλε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης ενόψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ζητώντας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «την σχετική ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος για τις άρσεις απορρήτου στο άρθρο 5 του Ν. 2225/1994 και την οποία παρά την σχετική ρητή πρόβλεψη στον νόμο, ουδέποτε έλαβε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 όντας αρχηγός κόμματος που εκπροσωπείται στη Βουλή».

Η επιστολή του Γιάνη Βαρουφάκη προς τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.:

«Αγαπητέ κύριε Ράμμο,

Όπως γνωρίζετε, η Ολομέλεια της Βουλής συγκαλείται αύριο το πρωί, Παρασκευή 26η Αυγούστου 2022, για προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για το μείζον θέμα των παρακολουθήσεων δημοσιογράφων και πολιτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 2225/1994, ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής και του αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή σε κάθε περίπτωση άρσης του απορρήτου. Τέτοια ενημέρωση δεν έχω λάβει ποτέ έως τώρα. Εν όψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή, όπου καλούμαι να τοποθετηθώ εκ μέρους του ΜέΡΑ25 για άρσεις απορρήτου, αιτούμαι τη θεσμική συνδρομή σας, προκειμένου να ανταποκριθώ στο εκ του Συντάγματος απορρέον κοινοβουλευτικό μου καθήκον. Συγκεκριμένα, αιτούμαι από εσάς την πλήρη ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος – την οποία ποτέ δεν είχα».

