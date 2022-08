Κοινωνία

Πισπιρίγκου προς Παπαδόπουλο: η οικογένεια μου διάλεξε τον Κούγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δήλωση της η προφυλακισμένη ως δολοφόνος των τριών μικρών κοριτσιών της, απευθυνόμενη στον μέχρι πρότινος συνήγορο της.

Λίγη ώρα μετά από την δήλωση του Όθωνα Παπαδόπουλου, για τους λόγους της διαφωνίας του με την Ρούλα Πισπιρίγκου και την αποδέσμευση του από την υπεράσπιση της, την οποία ανέλαβε την Τετάρτη ο Αλέξης Κούγιας, από το γραφείο του Αλέξη Κούγια εξεδόθη ανακοίνωση, με δήλωση της κατηγορούμενης ως δολοφόνου των τριών παιδιών της, αναφέροντας ότι «Λόγω του ότι η κα Πισπιρίγκου είναι προσωρινά κρατούμενη και δεν διαθέτει μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακάλεσε να δημοσιοποιήσουμε μέσω του site του γραφείου μας την εξής δήλωσή της για τον συνάδελφο κο Όθωνα Παπαδόπουλο».

Η δήλωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, είναι η εξής :

«Αγαπητέ Όθωνα δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το πόσο πολύ με στήριξες από την πρώτη στιγμή της δικαστικής τραγωδίας, την οποία αντιμετωπίζω και πόσο υπεράνθρωπα αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου.

Είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και ένας ικανότατος και έντιμος δικηγόρος.

Η απόφαση για την επιλογή του συναδέλφου σου κου Κούγια για να με υπερασπιστεί ήταν κυρίως της οικογενείας μου, η οποία και με στηρίζει οικονομικά και στην οποία κι εγώ συμφώνησα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο μου συμπαραστάθηκες σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές και πόσο αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου.

Θα σου είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή».

Η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ρούλα Πισπιρίγκου, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ρούλα Πισπιρίγκου αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έντονη αδιαθεσία και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της σε νοσοκομείο που εφημέρευε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλός νόσησε ταυτόχρονα από κορονοϊό, ευλογιά των πιθήκων και HIV

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα