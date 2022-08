Πολιτισμός

Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βαρσοβίας: “Η καρδιά του Chopin θα χτυπήσει στο Ηρώδειο”

Αριστουργήματα του μεγαλύτερου Ρομαντικού όλων των εποχών για πιάνο και ορχήστρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Λάλος ερμηνεύει αυθεντικές επιστολές του συνθέτη.

Κάθε νότα του ακουμπάει την καρδιά. Κάθε μελωδία του είναι ένα ποίημα. Σε ηλικία 20 ετών έφυγε από την Βαρσοβία, την πατρίδα του, για να ξεφύγει από την κατοχή των Ρώσων. Με τις παρτιτούρες του στα χέρια έφτασε άγνωστος και φτωχός στο Παρίσι, το κέντρο της τέχνης και του πολιτισμού κατά τον δέκατο-ένατο αιώνα. Αποθεώθηκε και λατρεύτηκε σαν καλλιτέχνης. Έγινε μύθος.

Παρά την λάμψη και την καθολική αναγνώρισή του ως ιδιοφυής συνθέτης και πιανίστας, έζησε σε βαθιά μελαγχολία νοσταλγώντας την πατρίδα του και αναζητώντας τον ανεκπλήρωτό του έρωτα. Έγραψε μαγική μουσική υμνώντας την πατρίδα του και καθιερώθηκε ως ακαταμάχητος βιρτουόζος πιανίστας. Ο Chopin έζησε μόνο 39 χρόνια, αφήνοντας πίσω του διαχρονικά αριστουργήματα που λατρεύονται με την ίδια δύναμη μέχρι σήμερα.

«Αναρωτιέμαι, τι κατάφερα με την μουσική μου; … Και την καρδιά μου πού την σπατάλησα;…» γράφει στις χειρόγραφες επιστολές του, μέρος των οποίων θα ακούσουμε στο Ηρώδειο, ανάμεσα στα μουσικά έργα.

«…Είμαστε σαν παλιά τσέμπαλα που, με το πέρασμα του χρόνου, έχουν παιχτεί πάνω τους ατέλειωτες τρίλιες. Το εξωτερικό τους μπορεί να φαίνεται τέλειο, αλλά οι χορδές τους έχουνε σπάσει και τα στηρίγματα λείπουν… Είμαστε προϊόντα ενός μεγάλου δημιουργού, ενός είδους Stradivarius, o οποίος δεν είναι πια παρών για να μας επιδιορθώσει…» έγραψε λίγο πριν το τέλος.

Η καρδιά του Frederic Chopin θα χτυπήσει στο Ηρώδειο την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, στις 20:30, με τις ωραιότερες μελωδίες του. Θα ακούσουμε το πλέον εμβληματικό και διάσημο Πρώτο Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Μι ελάσσονα, που έγραψε σε ηλικία 20 χρόνων εμπνευσμένος από τον ερωτά του για την νεαρή Κωνστάνσια και το πρωτόπαιξε σαν αποχαιρετιστήριο στο Θέατρο της Όπερας της Βαρσοβίας, πριν φύγει.

Από την Όπερα της Βαρσοβίας, από το ίδιο θέατρο, ειναι η Ορχήστρα που έρχεται στο Ηρώδειο και θα ερμηνεύσει το ίδιο κοντσέρτο, καθώς και την διάσημη Chopiniana, που ενσωματώνει τις πιο αγαπημένες χορευτικές μελωδίες του συνθέτη.

Σε μια συνεργασία αξιώσεων η σπουδαία Ελληνίδα πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, θα συμπράξει με την Ιστορική Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βαρσοβίας «Teatr Wielki – Polish National Opera», μια από τις σημαντικότερες Ορχήστρες στον κόσμο, φέρνοντας στο Αθηναϊκό κοινό τα αριστουργήματα του παγκόσμιου συμφωνικού ρεπερτορίου σε ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στον μεγάλο Πολωνό συνθέτη Frederic Chopin, τον μύθο του παγκόσμιου Ρομαντισμού, εκφραστή του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Το έργο του θα ξεδιπλωθεί επί σκηνής μέσα από τα αριστουργήματά του για πιάνο και ορχήστρα από την εμβληματική Πολωνική Ορχήστρα.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βαρσοβίας, «Teatr Wielki – Polish National Opera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού της Patrick Fοurnillier, Γάλλου μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή της Όπερας. Ο Patrick Fournillier έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα διευθύνοντας τα πιο σημαντικά έργα του συμφωνικού και λυρικού ρεπερτορίου.

Έχει αποσπάσει κορυφαία διεθνή βραβεία κι έχει διευθύνει πολλές από τις διασημότερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου (Teatro alla Scala, Toscanini, London, Paris, Berlin, Vienna, Amsterdam, Oslo, Milano, Zurich, Prague, Leipzig, Dresden, Sydney, Washington, New York Metropolitan Opera, Los Angeles, Philadelphia, Moscow, and St Petersburg).

Έκπληξη της βραδιάς αποτελεί η εμφάνιση του δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Λάλου επι σκηνής ως Frederic Chopin, ο οποίος θα ερμηνεύσει αυθεντικά κείμενα και επιστολές του Chopin, στην εισαγωγή και μεταξύ των μερών του μουσικού έργου και θα μας εισαγάγει στις σκέψεις και τα συναισθήματα του τόσο ευαίσθητου και ευθραύστου καλλιτέχνη, θα μας μεταφέρει στο 1830 -1849 στην εποχή που συνέθεσε τα έργα του.

Τα κείμενα είναι από τα αρχεία του συνθέτη στην Βαρσοβία σε επεξεργασία από την Τατιάνα Παπαγεωργίου οι οποία είναι και μουσικολόγος και έχει μελετήσει συστηματικά τις πήγες τα τελευταία χρόνια.

Με το τρόπο αυτό ο θεατής ακροατής θα «ξεναγηθεί» στην ψυχή του συνθέτη και στα συναισθήματα που γέννησαν το έργο του το οποίο θα παρουσιαστεί επι σκηνής, κατά τα πρότυπα των συγχρόνων παραστασιολογικών και μουσικολογικών προσεγγίσεων στις διεθνής αίθουσες κλασικής μουσικής στα αφιερώματά συνθετών όπου εισάγεται πλέον θεατρικό αναλόγιο επι σκηνής με επεξηγηματικά κείμενα από πρωτογενής πήγες.

Ας υπογραμμίσουμε ότι ο Frederic Chopin έφυγε από την ζωή μόλις στα 39 του χρόνια και θεωρήθηκε μελαγχολικός και με μια βαθιά εσωστρέφεια παρόλη την επαγγελματική του λάμψη και την αποδοχή του. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον θεατή ακροατή να προσεγγίσει τα συναισθήματά και την ψυχοσύνθεση του που οδήγησε σε αυτό το αριστουργηματικό έργο.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Βαρσοβίας θα συμπράξει με την Ελληνίδα πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου που έχει διαπρέψει από μικρή ηλικία στο κλασικό ρεπερτόριο διεθνώς.

Έχοντας φοιτήσει στις μεγαλύτερες μουσικές ακαδημίες του κόσμου (Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής και Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, Indiana University Bloomington), έχει εμφανιστεί ως σολίστ πιάνου ανά τον κόσμο με μεγάλες συμφωνικές όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Φιλαρμονική της Όπερας της Μόσχας, Φιλαρμονική του Πεκίνου, Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Κίεβου, Συμφωνική Ορχήστρα της Κεντρικής Γερμανίας στη Λειψία, αλλά και με όλες τις μεγάλες ελληνικές συμφωνικές ορχήστρες.

Η Τατιάνα Παπαγεωργίου είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό για την στενή και μακροχρόνια συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη, υπηρέτησε με σεβασμό το έργο του και έφερε στο φως σημαντικά συμφωνικά και πιανιστικά έργα αναμεσά τους τρία κοντσέρτα για πιάνο του συνθέτη τα οποία παρουσίασε μαζί του με μεγάλες ορχήστρες στα διεθνή θέατρα, διακρίνεται για την σεμνότητα του χαρακτήρα της και την αφοσίωση της στην μουσική.

Θα την δούμε στο Ηρώδειο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ερμηνευτικά και δεξιοτεχνικο ρεπερτόριο όπως ΤΟ Πρωτο κοντσρτο του Chopin ένα από τα πιο εμβληματικά και δυσκολα εργα που εχει γραφτει για το πιανο.

Η καρδιά του Frederic Chopin αναπαύεται στην αγαπημένη του Βαρσοβία, όπως το ζήτησε. Η μουσική του ταξιδεύει αιωνία στον χρόνο.

Η καρδιά του θα χτυπήσει στο Ηρώδειο κάτω από την Ακρόπολη, με τη μουσική του έρωτα.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Η εκδήλωσή τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνο-Πολωνικού Επιμελητηρίου.

Θα δοθεί δωρεά στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνευμόνων «Η ΣΚΥΤΑΛΗ», πρόεδρος του οποίου είναι η κα Ιωάννα Λεβαντή που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες που μεταμοσχεύθηκαν με καρδιά και από τις μακροβιότερες μεταμοσχευμένες γυναίκες στην Ελλάδα.

