Αθλητικά

Η Σάκκαρη δέχτηκε πρόταση γάμου την ώρα του αγώνα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της Ελληνίδας τενίστριας, στην αιφνίδια πρόταση γάμου που δέχτηκε.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη, όταν... δέχτηκε πρόταση γάμου από τις κερκίδες!

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια που ετοιμάζεται να παίξει τη Δευτέρα στο US Open έδινε αγώνα επίδειξης μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά και σε κάποια φάση ακούστηκε μια φωνή από την εξέδρα, με έναν θαυμαστή να την... ζητά σε γάμο!

Η Σάκκαρη, γέλασε και του απάντησε "συγγνώμη, έχω αγόρι".

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM — Ryan (@Some1NamedRyan) August 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Άντερλεχτ - Γιουνγκ Μπόις: Επεισόδια μεταξύ οπαδών (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Κούγιας: δεν είπα ότι “ανέλαβα την πιο αθώα κατηγορούμενη στην Ελλάδα”

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα