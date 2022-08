Αθλητικά

Champions League: η κλήρωση για τους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαμορφώνονται οι όμιλοι στο Champions League για τη νέα χρονιά.

Τρια «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο του Champions League για τη σεζόν 2022/23. Η Μπάγερν Μονάχου, η Μπαρτσελόνα και η Ίντερ θα «κονταροχτυπηθούν» από την πρώτη φάση της διοργάνωσης των πρωταθλητών που αρχίζει στις 6-7 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα (λόγω Μουντιάλ) στις 1-2 Νοεμβρίου. Οι τρεις ομάδες έχουν κατακτήσει συνολικά 14 τρόπαια, με την Μπάγερν να έχει 6, τη «Μπάρτσα» 5 και τους «Νερατζούρι» 3. Μία από αυτές θα μείνει πρόωρα εκτός συνέχειας, ενώ η τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι η τσεχική Βικτόρια Πλζεν.

Οι οκτώ όμιλοι που προέκυψαν από τη σημερινή κλήρωση στην Κωνσταντινούπολη είναι οι εξής:

1ος όμιλος

Άγιαξ (Ολλανδία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία)

2ος όμιλος

Πόρτο (Πορτογαλία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Μπριζ (Βέλγιο)

3ος όμιλος

Μπάγερν (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ίντερ (Ιταλία)

Πλζεν (Τσεχία)

4ος όμιλος

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)

Τότεναμ (Αγγλία)

Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

5ος όμιλος

Μίλαν (Ιταλία)

Τσέλσι (Αγγλία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

6ος όμιλος

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λειψία (Γερμανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Σέλτικ (Σκωτία)

7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Σεβίλη (Ισπανία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

8ος όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Ειδήσεις σήμερα: