Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Το βίντεο του Τσίπρα και η απάντηση Οικονόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βίντεο στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιτίθεται στον πρωθυπουργό για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση Οικονόμου.



Με ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας , μία ημέρα πριν την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή, επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και κάνει λόγο "υποκρισία του για το θέμα".

Οικονόμου: Η πολιτική ελαφρότητα σε όλο της το μεγαλείο

«Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε άφωνος για το θεσμικό ατόπημα μελών της ΚΟ του στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μια μέρα μετά από αυτό το γεγονός και μια μέρα πριν τη συζήτηση που ο ίδιος έχει ζητήσει στην Βουλή, εμφανίζεται με animation. Η πολιτική ελαφρότητα σε όλο της το μεγαλείο. Τα υπόλοιπα αύριο. Σοβαρά, θεσμικά και υπεύθυνα», καταλήγει ο κ. Οικονόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρμπάνης στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι προκλητικός σε όλα τα μέτωπα (βίντεο)

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε