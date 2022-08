Κόσμος

Ζελένσκι σε Μπάιντεν: να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες για την κατάσταση στην Ουκρανία και τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «θαυμάσια συνομιλία» με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο, στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα της Ουκρανίας στην πορεία μας για τη νίκη επί του επιτιθέμενου και ότι είναι σημαντικό να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του, στα αγγλικά, στο Twitter.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ, είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να συμφωνήσει στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την Ζαν-Πιερ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα ο Μπάιντεν με τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαρμπάνης στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι προκλητικός σε όλα τα μέτωπα (βίντεο)

Αγρίνιο: Αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε και τραυμάτισε 3χρονο παιδάκι (εικόνες)

Κρήτη: Την πλάκωσε το δάπεδο του σπιτιού της που κατέρρευσε και πέθανε