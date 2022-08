Κόσμος

Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος.

Πανικός επικράτησε στο Λονδίνο το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους σε πολυσύχναστο δρόμο στο Χάροου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας άνδρας περίπου 60 ετών, συνελήφθη.

Η αστυνoμία ανακοίνωσε ότι κανένας από τους τραυματίες δεν έχει υποστεί τραύματα που να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους.

Το βίντεο από το σημείο δείχνει ένα μαύρο αυτοκίνητο σφηνωμένο πάνω σε μια κολόνα ενώ αστυνομικοί περιθάλπουν ένα άτομο που φαίνεται να είναι παγιδευμένο από κάτω.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετικό με τρομοκρατική επίθεση.

