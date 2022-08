Κόσμος

Τουρκία - Αμερικανοί βουλευτές για S400: Δεν γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ να συνεργάζεται με το καθεστώς Πούτιν

Την έντονη ανησυχία τους για την ενδεχόμενη απόκτηση επιπλέον S-400 από την Τουρκία, εκφράζουν με επιστολή τους στον Μπλίνκεν, 18 Αμερικανοί βουλευτές.



Την έντονη ανησυχία τους για την ενδεχόμενη απόκτηση επιπλέον S-400 από την Τουρκία, εκφράζουν σε επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, 18 Αμερικανοί βουλευτές. Ο βουλευτής Κρις Πάπας που έπαιξε ηγετικό ρόλο στην τροπολογία που κατατέθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) για τα F-16, συντόνισε και αυτή τη νέα προσπάθεια.

Στην επιστολή τους, οι βουλευτές κάνουν λόγο για κατάφορη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, ενώ προειδοποιούν και για τους κινδύνους ασφαλείας που ελλοχεύουν από την πιθανή συνεγκατάσταση των αναβαθμισμένων μαχητικών F-16 με τους S-400. Υπό αυτό το πρίσμα, οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από τον Άντονι Μπλίνκεν, να ενημερωθούν μέσα στον επόμενο μήνα για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για τα μαχητικά F-16, αλλά και για τα μέτρα έχει λάβει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι ασφάλειας, και ότι η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρκίας θα συμμορφώνεται πλήρως με την αμερικανική νομοθεσία.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, που συντονίζει τις πρωτοβουλίες του συνασπισμού «No Jets for Turkey», εξέφρασε την ικανοποίηση του συνασπισμού για αυτή τη πρωτοβουλία του Κογκρέσου. Ο συγκεκριμένος συνασπισμός περιλαμβάνει εβραϊκές, αρμενικές, κουρδικές και χριστιανικές οργανώσεις.

«Για άλλη μια φορά το Κογκρέσο παίζει ηγετικό ρόλο στο θέμα των αμυντικών σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία. Παρόλο που η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν με την αναβάθμιση και την πώληση των F-16 ούτε δίνει τα σωστά μηνύματα στην Τουρκία και αφήνει την κυβέρνηση Ερντογάν να προχωράει με την εντύπωση ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα υποχωρήσουν στο θέμα των S-400. Ευτυχώς, το Κογκρέσο επανέρχεται με συνέπεια και ξεκαθαρίζει ότι η αναβάθμιση και η πώληση, δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις», ανέφερε ο Έντι Ζεμενίδης.

Η επιστολή των Αμερικανών βουλευτών στον Άντονι Μπλίνκεν

«Γράφουμε για να εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με αναφορές ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο περαιτέρω εξαγορών του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Είκοσι μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, σύμφωνα με τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA), η κυβέρνηση του Ερντογάν, όχι μόνο απέτυχε να συμμορφωθεί με τον νόμο CAATSA, αλλά έχει πλέον ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να διαπράξει μία ακόμα κατάφωρη παραβίαση του νόμου.

Όπως σημειώνεται σε επιστολή που σας στείλαμε την 1η Νοεμβρίου 2021, 'ένας από τους λόγους για τους οποίους το Κογκρέσο επέμεινε στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, ήταν λόγω των σημαντικών κινδύνων που σχετίζονταν με τη συνεγκατάσταση S-400 και F-35. Οι ειδικοί έχουν σημειώσει ότι η παροχή στην Τουρκία εκσυγχρονισμένων F-16 εγκυμονεί παρόμοιους κινδύνους εάν η Άγκυρα συνεχίσει να κατέχει τους ρωσικούς S-400". (Η απόκτηση) επιπλέον S-400, θα αύξανε περαιτέρω τους κινδύνους που υπάρχουν με την συνεγκατάσταση. Βρήκαμε αυτούς τους κινδύνους απαράδεκτους τον Νοέμβριο, και τους βρίσκουμε ακόμη πιο απαράδεκτους σήμερα.

Καθώς η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται, δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέλος του ΝΑΤΟ να δεσμεύεται για στρατιωτική συνεργασία με το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό υπονομεύει την πολιτική των ΗΠΑ στην Ουκρανία, την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, και την ίδια την επιθυμία για ενότητα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, (μια επιθυμία) που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρουσίασε στο Κογκρέσο ως τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εξεταστεί η αναβάθμιση και η πώληση F-16 στην Τουρκία.

Κατά την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, δήλωσε ότι η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρόσθετες κυρώσεις CAATSA, αν αποκτήσει πρόσθετα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτό δεν είναι πλέον ένα υποθετικό ερώτημα και η συνεχιζόμενη παραβίαση από την Τουρκία, όχι μόνο του νόμου των ΗΠΑ, αλλά και των προσδοκιών για έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να επαναλάβουμε την αντίρρησή μας στον εκσυγχρονισμό ή στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία. Ζητάμε να ενημερωθούμε εντός των επόμενων 30 ημερών, σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για τα F-16, τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων συνεγκατάστασης - ειδικά υπό το πρίσμα των επιπλέον S-400 που έρχονται να προστεθούν στις ανησυχίες μας - και ποια μέτρα η κυβέρνηση παίρνει για να διασφαλίσει ότι η αμυντική σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας συμμορφώνεται με τον νόμο CAATSA και τις άλλες ανησυχίες που έχει το Κογκρέσο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το επείγον θέμα και αναμένουμε την απάντησή σας».

