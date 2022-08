Οικονομία

Ασμάτογλου: Δυσανάλογα μεγάλη η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με την αμόλυβδη

Τι είπε για τις ανοδικές τάσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η διαμόρφωση της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» κι αναφέρθηκε στις ανοδικές τάσεις που καταγράφονται τα τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων.

Ο κ. Ασμάτογλου υπογράμμισε ότι η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, έχουν προκαλέσει άνοδο των τιμών μετά τις 15 Αυγούστου, παρατηρώντας όμως ότι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τις αυξήσεις στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.

Συμπλήρωσε δε, πως τις τελευταίες ημέρες η τιμή της αμόλυβδης έχει μια οριακή πτώση, σε αντίθεση με το πετρέλαιο κίνησης το οποίο συνεχίζει να κινείται έντονα ανοδικά.

Ο κ. Ασμάτογλου, ερωτηθείς σχετικά είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη των τιμών και πρόσθεσε ότι ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας είναι η διαμόρφωση της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου.

