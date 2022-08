Πολιτική

Ακάρ: Μπαράζ απειλών κατά της Ελλάδας από το γραφείο του Κεμάλ

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, επιμένει ότι η Ελλάδα είναι αυτή που κάνει παραβιάσεις στο Αιγαίο και επανέλαβε τις γνωστές απειλές με αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Νέο μπαράζ απειλών προς την Ελλάδα εκτόξευσε, με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Χουριέτ» ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χολουσί Ακάρ. Ανήμερα της επετείου της μάχης του Ματζικέρτ (26 Αυγούστου 1071), αλλά και τις ημέρες που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο κ. Ακάρ μίλησε από το γραφείο, όπου ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε δώσει (σαν σήμερα το 1922) την εντολή επίθεσης κατά των ελληνικών δυνάμεων.

«Αυτό το αρχηγείο δεν τα λέει όλα; Αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη μεγάλη νίκη, λέμε με σαφή τρόπο και ξεκάθαρα στην Ελλάδα ότι, είδατε πόσο επώδυνο ήταν το τίμημα της περιπέτειας που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μάθετε από την ιστορία και να αποφύγετε νέες περιπέτειες που θα οδηγήσουν σε απογοήτευση», ανέφερε ο κ. Ακάρ.

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου υπουργού προέρχονται από συνέντευξή του στην Hurriyet. Με τίτλο «Μην ξεχνάτε αυτό το τραπέζι», η τουρκική εφημερίδα κάνει λόγο στο πρωτοσέλιδό της για ιστορικής σημασίας προειδοποίηση του Ακάρ στην Αθήνα. «Από το τραπέζι του Κεμάλ που έδωσε εντολή επίθεσης στους Έλληνες εισβολείς, ο Ακάρ προειδοποίησε την Αθήνα που παρενοχλεί τα τουρκικά μαχητικά», αναφέρει.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε εκ νέου στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «ελληνικών παρενοχλήσεων» κατά τη διάρκεια νατοϊκών ασκήσεων, κάτι που η Ελλάδα έχει διαψεύσει επανειλημμένα.

«Στις 2 Ιουλίου ήρθε αίτημα από τους Αμερικανούς για να πραγματοποιήσουν άσκηση του ΝΑΤΟ. Και ήθελαν τα μαχητικά μας να προστατεύουν τα αεροσκάφη τους. Τα αιτήματά τους ήταν: 4 F-16, και 1 αεροσκάφος τάνκερ… Είπαμε «ΟΚ» και ξεκίνησαν οι πτήσεις. Και αυτές οι πτήσεις αναφέρθηκαν σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε ενημερώθηκαν στις 2 Ιουλίου και η δραστηριότητα έγινε στις 22 Αυγούστου. Τότε ήταν που η Ελλάδα άλλαξε την καθορισμένη διαδρομή πτήσης της προς τα νησιά με “μη στρατιωτικό καθεστώς”», σημείωσε, προσθέτοντας.

«Θέλει να περάσει την πορεία πάνω από αυτά τα νησιά. Θέλει να φέρει το ΝΑΤΟ εδώ, δηλαδή θέλει να παραβιάσει τη Λωζάννη. Για αυτό, αλλάζουν διαδρομή την τελευταία στιγμή. Μετά έρχονται και κλειδώνουν με ραντάρ τα αεροπλάνα μας για 3 λεπτά ή 5 λεπτά. Όταν ρωτήθηκαν γιατί το κάνατε αυτό, απάντησε, “δεν μας ενημέρωσαν για αυτήν την πτήση”. Το αξιολογήσαμε ως “αγνώστου ταυτότητας αεροπλάνο”, λένε.

«Τι εννοείς, αγνώστων στοιχείων, όταν πρόκειται για άσκηση του ΝΑΤΟ, σωστά; Μη αναγνωρισμένο αεροσκάφος; Στις 24 Αυγούστου, είχαμε αεροπλάνα επιφορτισμένα με την εκπαίδευση του ΝΑΤΟ στο Nexus Ace. Ήρθαν εκεί και παρενοχλήθηκαν τα κλείδωσαν με τα ραντάρ για 5 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι γνωστό ότι τα αεροπλάνα μας βρίσκονται σε αποστολή του ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στο ΝΑΤΟ. Οι αποστολές πτήσεων δημοσιεύονται μήνες νωρίτερα, τηρούνται αρχεία, γράφονται άρθρα. Παρόλα αυτά, στις 22 Αυγούστου και στις 24 Αυγούστου παρενόχλησαν τα αεροσκάφη μας που εκτελούσαν υπηρεσία ΝΑΤΟ, και τα κλείδωσαν στα ραντάρ».

Συνεχίζοντας σε προκλητικούς τόνους, ο κ. Ακάρ επανάφερε το τουρκικό αφήγημα για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

«Λέμε ότι έχετε 3 χιλιάδες νησιά, αλλά παρόλα αυτά έρχεστε κάτω από τη μύτη μας. Στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, διεκδικώντας 10 μίλια εναέριου χώρου παρά τα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Είσαι ακριβώς κάτω από τη μύτη μας και λέτε πως εμείς είμαστε επεκτατικοί!», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στην Κύπρο, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για τον εντοπισμό μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

«Είμαστε πραγματικά ειλικρινείς έτσι ώστε το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να είναι ένας κοινός χώρος εργασίας μεταξύ των δύο χωρών και πάντα το ζητούμε αυτό. Δυστυχώς, δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας ούτε των Κυπρίων αδελφών μας και δεν επιτρέπουμε εδώ ένα τετελεσμένο γεγονός. Εκεί, έγιναν οι υπολογισμοί και το ερευνητικό μας πλοίο αυτή τη στιγμή το κάνει εργασίες. Η φρεγάτα μας TCG GEDIZ σας συνοδεύει στην περιοχή Yorukler-1. Η ελπίδα μας είναι να μην κάνουν κανένα λάθος. Όλοι ξέρουν ότι αν κάνουν λάθος, θα ανταποδώσουμε πολλαπλά και όλοι θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει».

«Λέμε ότι ξεκίνησε ένα μάταιος κόπος εξοπλιστικών στην Ελλάδα. Τα χρήματα του ελληνικού λαού σπαταλούνται σε όπλα και εξοπλισμό που έχουν ολοκληρώσει την ημερομηνία λήξης. Μεταχειρισμένα αεροπλάνα, μεταχειρισμένα τανκς, μεταχειρισμένα πυροβόλα, ό,τι έχουν, η Γαλλία τα πουλάει στην Ελλάδα και βγάζει χρήματα. Δεν θα φτάσετε πουθενά με αυτό όμως. Αν επιχειρείτε με αυτόν τον τρόπο να υπερασπιστείτε την Ελλάδα, αυτό είναι υπερβολικό για άμυνα. Δεν χρειάζεσαι τόσα πολλά όπλα για να αμυνθείς. Αλλά αν αυτό είναι εναντίον της Τουρκίας είναι πολύ λίγο!», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Τέλος, μιλώντας σε άλλους δημοσιογράφους και παραπέμποντας σε σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου, ο Ακάρ σημείωσε ότι η προσφυγική δομή Κούρδων στο Λαύριο είναι «καταφύγιο τρομοκρατών». Συγκεκριμένα, είπε: «Οι Έλληνες πολιτικοί ξεδιάντροπα λένε “Δεν υπάρχει στρατόπεδο Λαυρίου”, το αρνούνται. Αυτό το στρατόπεδο είναι ο προστάτης της FETO και το καταφύγιο των PKK/YPG και DHKP-C, αλλά λένε “δεν έχουμε τέτοιο πράγμα”. Αποτυπώθηκε επίσης στον Τύπο, υπάρχουν δηλώσεις των τρομοκρατών εκεί, όλα είναι ξεκάθαρα και είναι φανερό πως αυτό το στρατόπεδο μετατράπηκε σε στρατόπεδο τρομοκρατών».

