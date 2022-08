Κόσμος

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: ποδοσφαιριστής σκότωσε την πρώην σύντροφο του (βίντεο)

Αποτροπιασμό προκαλεί η στυγερή δολοφονία μιας 57χρονης γυναίκας από 27χρονο ποδοσφαιριστή και μοντέλο στην Μπολόνια. Την χτύπησε μέχρι θανάτου με σφυρί και μπαστούνι του μπέιζμπολ.

Σοκαρισμένη είναι η Ιταλία από τη δολοφονία μιας 57χρονης γυναίκας από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος της έστησε καρτέρι κάτω από το σπίτι της και της επιτέθηκε με τρομακτική βιαιότητα εξαιτίας της διεστραμμένης εμμονής που είχε αποκτήσει με το πρόσωπό της.

«Δεν βλέπω την ώρα να έρθει η αστυνομία, θέλω να τελειώσουν όλα», ήταν τα πρώτα λόγια που ψέλλισε ο 27χρονος Τζιοβάνι Παντοβάνι, μετά την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 57χρονης Αλεσσάντρα Ματεούτσι.

Την Τρίτη, 23 Αυγούστου, ο ποδοσφαιριστής και μοντέλο από την Ανκόνα περίμενε την Ματεούτσι επί δύο ώρες στην είσοδο του κτηρίου όπου έμενε το θύμα, σε προάστιο της Μπολόνια. Είχε ταξιδέψει νωρίτερα αεροπορικώς από τη Σικελία, όπου κατοικεί και παίζει ποδόσφαιρο σε τοπική ομάδα. Όταν η 57χρονη επέστρεψε στην κατοικία της, γύρω στις 9.30 μ.μ (τοπική ώρα) ο νεαρός άντρας την αιφνιδίασε.

Άρχισε να την χτυπάει με τα χέρια του και στη συνέχεια με ένα σφυρί και «άλλα αιχμηρά αντικείμενα» την τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι ενώ εκείνη του φώναζε να σταματήσει και καλούσε σε βοήθεια. Οι γείτονες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην Ματεούτσι και κάλεσαν ασθενοφόρο και την αστυνομία. Η άτυχη γυναίκα εξέπνευσε λίγο πριν την άφιξη του ασθενοφόρου ενώ ο δολοφόνος περίμενε στο σημείο τους αστυνομικούς για να τον συλλάβουν.

«Την άκουσα να ουρλιάζει "βοήθεια, Τζιοβάνι σε παρακαλώ, όχι!"», είπε η αδερφή της Ματεούτσι στους αστυνομικούς καθώς οι δύο γυναίκες συζητούσαν στο τηλέφωνο την ώρα που ο 27χρονος επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Η Στεφανία Ματεούτσι ανέφερε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως η αδελφή της φοβόταν τον 27χρονο. Σύμφωνα με την ίδια, ο 27χρονος δεν είχε ασκήσει σωματική βία στο θύμα αλλά ζήλευε την σύντροφό του και έκανε σκηνές ζηλοτυπίας σπάζοντας πιάτα και πετώντας της ποτήρια. Όταν εκείνη δεν του απαντούσε στο τηλέφωνο, εκείνος τηλεφωνούσε στην οικογένειά της και τους μιλούσε με προσβλητικά λόγια.

Το θύμα είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του 27χρονου

Γείτονες, που μίλησαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είπαν πως το ζευγάρι ήταν μαζί επί ένα χρόνο. Εκείνος ζούσε στη Σικελία και εκείνη ζούσε και εργαζόταν στη Μπολόνια. Η 57χρονη ήταν αντιπρόσωπος σε οίκο γυναικείων ενδυμάτων. Ο νεαρός άνδρας συχνά ταξίδευε από τη Σικελία στη Μπολόνια και έμενε με το θύμα.



Όμως, ο 27χρονος άρχισε να γίνεται να γίνεται εμμονικός και καταπιεστικός με την σύντροφό του και τον Ιανουάριο εκείνη του ζήτησε να διακόψουν την σχέση τους. Τότε, ο δολοφόνος ξεκίνησε να παρακολουθεί την 57χρονη και, σύμφωνα με τους γείτονες, οι δυό τους συχνά καβγάδιζαν κάτω από το σπίτι του θύματος.

Στις 29 Ιουλίου η Ματεούτσι έκανε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να προστατευθεί από τον Παντοβάνι. Όμως, αν και η εισαγγελία άνοιξε δικογραφία για την υπόθεση τα περιοριστικά μέτρα δεν εκδόθηκαν επειδή η αστυνομία περίμενε να εξετάσει μάρτυρες που έλειπαν σε διακοπές για να ολοκληρώσει την έκθεση που θα παρέδιδε στο αρμόδιο δικαστήριο.

Η 57χρονη Αλεσσάντρα Ματεούτσι, Σάντρα για τους φίλους της, ήταν πολύ ενεργή στα social media. Εκεί γνώρισε πριν ένα χρόνο και τον δολοφόνο της.

Συχνά φωτογραφιζόταν μπροστά στον καθρέφτη της προβάροντας ρούχα και παπούτσια. Άλλωστε, το επάγγελμά της είχε να κάνει με την μόδα αφού εργαζόταν ως αντιπρόσωπος σε οίκο ενδυμάτων στη Μπολόνια.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεγάλη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού δεν έδειχνε να είναι εμπόδιο στη σχέση του.

Όμως, όταν εκείνος έγινε καταπιεστικός απέναντι στην σύντροφό του εκείνη άρχισε να τον φοβάται και του ζήτησε να φύγει από το σπίτι.

«Τον φοβόταν πολύ επειδή είχε γίνει επίμονος και δεν ήθελε να τον αφήσει να μπαίνει στο σπίτι», δήλωσε γειτόνισσα της 57χρονης ενώ ένας γείτονας ανέφερε πως η γυναίκα του είχε ζητήσει, αν ο νεαρός χτυπήσει στους γείτονες το κουδούνι να μην του ανοίξουν για να μπει στο κτήριο.





