Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν παρασύρεται σε κλιμάκωση, δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Νίκου Δένδια στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας. Η ομιλία του Έλληνα ΥΠΕΞ σε Κροάτες Πρέσβεις.



«Η ελληνική κυβέρνηση έχει μία σταθερή θέση: δεν παρασύρεται σε κλιμάκωση, δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση, δεν πιστεύει σε αυτή την αντιμετώπιση των πραγμάτων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Ζάγκρεμπ, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας.

«Η Ελλάδα έχει μια σαφή αντίληψη βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες, στην ειρήνη και τη σταθερότητα», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Δεν πρόκειται εμείς να διολισθήσουμε προκαλούμενοι σε μια ρητορική όξυνση. Δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Ανήκουν σε άλλους αιώνες, σε άλλες εποχές, σε αντιλήψεις αυτοκρατοριών που δεν μας αγγίζουν», τόνισε.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ, προσκεκλημένος του Κροάτη υπουργού Εξωτερικών, για να απευθυνθεί στη Σύνοδο των Πρέσβεων, Γενικών Προξένων και Στρατιωτικών Ακολούθων.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του στο Ζάγκρεμπ και η μετέπειτα ακρόαση από τον Κροάτη Πρόεδρο δείχνει τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Κροατίας.

«Είμαστε περήφανοι γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, μια ιστορία επιτυχίας, αυτό που λέγεται "success story", στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια», σημείωσε.

«Με την Κροατία προσπαθούμε μαζί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, για να φέρουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαστε συνέταιροι και φίλοι στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στο EUMED9. Και φέτος καλωσορίζουμε την Κροατία και στην Ευρωζώνη και ελπίζουμε γρήγορα και στη ζώνη Σένγκεν», πρόσθεσε.

«Η Κροατία είναι μια χώρα με την οποία αντιμετωπίζουμε από κοινού και με παρόμοια κατεύθυνση, με κοινή αντίληψη για τις μεγάλες προκλήσεις που η περιοχή μας και η ανθρωπότητα έχουν μπροστά τους», κατέληξε.

Ομιλία Δένδια προς τους Κροάτες Πρέσβεις





Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ως προσκεκλημένος του Κροάτη ομολόγου του Gordan Grlic-Radman, απηύθυνε ομιλία νωρίτερα σήμερα στην ετήσια συνάντηση των Κροατών Πρέσβεων, η οποία λαμβάνει χώρα στο Ζάγκρεμπ.





Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπογράμμισε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες φέτος εορτάζουν τα 30 έτη διπλωματικών σχέσεων, τονίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές αποτελούν υπόδειγμα για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.





Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στη συνέχεια προέβη σε μία ανασκόπηση των βασικών προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία κινείται γύρω από 6 βασικούς άξονες: 1) Ευρώπη, 2) Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Κόλπος, 3) Δυτικά Βαλκάνια, 4) ΗΠΑ, 5) Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική και 6) Πολυμέρεια.





Αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να εμπεδωθεί η σταθερότητα και να αποφευχθεί η αναβίωση του αναθεωρητισμού στην περιοχή. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε εκτενώς στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, καθώς και στην προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας.





Η εν λόγω επίσκεψη στο Ζάγκρεμπ, η πέμπτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Κροατία από την ανάληψη των καθηκόντων του, υποδηλώνει την σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των διμερών δεσμών με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που ασπάζονται τις ίδιες αξίες με την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεποχώρι: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον άνδρα που πυροβόλησε παιδιά

Φυλακές Αγιάς: Αυτοσχέδια όπλα βρέθηκαν σε κελιά (εικόνες)

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)