Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβόλια: H Moderna μηνύει τις Pfizer/BionTech για παραβίαση πατέντας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται η Moderna στην μήνυσή της κατά των Pfizer/BionTech σχετικά με την τεχνολογία mRNA.



Η εταιρεία Moderna κατέθεσε μήνυση κατά της Pfizer για παραβίαση πατέντας σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά της Covid-19, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Moderna ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες Pfizer/BionTech αντέγραψαν την τεχνολογία mRNA που η εταιρεία είχε αναπτύξει χρόνια πριν από την πανδημία.

Η μετοχή της Pfizer υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ της BioNTech κατά 2% πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η μήνυση, που περιέχει απαίτηση για αποζημίωση απροσδιόριστου ύψους, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο της Μασαχουσέτης και στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντύσελντορφ.

Η εταιρεία Moderna ιδρύθηκε μόλις πριν από μία δεκαετία και η έδρα της είναι στο Κέμπριτζ της Μασχουσέτης. Εγινε γνωστή για τις καινοτόμες έρευνες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας mRNA.

Η εταιρεία BioNTech με έδρα την Γερμανία είναι γνωστή για το έργο της επί της τεχνολογίας mRNA.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βασιλακόπουλος: Η “γρίπη της ντομάτας”, ο κορονόϊός και τα μέτρα στα σχολεία