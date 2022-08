Οικονομία

Ρεύμα: “έκρηξη” στις τιμές σε Γαλλία και Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο αρνητικό ρεκόρ στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στη Γαλλία. Περιορισμοί στην κατανάλωση στη Γερμανία.

"Έκρηξη" στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος παρατηρείται στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπως και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, λόγω του περιορισμού της προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Το γαλλικό προθεσμιακό συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας 1 έτους χτύπησε νέο ρεκόρ πάνω από 1.000 ευρώ ανά MWh, όταν η μέση τιμή για την περίοδο 2010-2020 ήταν 45 ευρώ ανά MWh.

Οι αντίστοιχες τιμές αναφοράς για το ηλεκτρικό ρεύμα στη Γερμανία αυξήθηκαν πάνω από τα 800 ευρώ, σχεδόν 10 φορές υψηλότερα από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι τιμές του ρεύματος σπάνε ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση, καθώς η Ρωσία περιορίζει την προμήθεια φυσικού αερίου ενόψει της κρίσιμης χειμερινής περιόδου θέρμανσης. Η άνευ προηγουμένου αύξηση του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και απειλεί τα οικονομικά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, επισημαίνει το Bloomberg.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να παίρνουν δραστικά μέτρα περιορισμού της χρήσης ενέργειας, όπως η απαγόρευση του εξωτερικού φωτισμού κτιρίων στη Γερμανία και η μείωση των θερμοκρασιών θέρμανσης εσωτερικών χώρων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λογαριασμοί ενέργειας αναμένεται να εκτοξευθούν τον Οκτώβριο, αφού η ρυθμιστική αρχή ενέργειας αύξησε το ανώτατο όριο του κόστους. Οι αυξανόμενες τιμές μπορεί να αναγκάσουν πολλούς ανθρώπους στη χώρα να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτόν τον χειμώνα.

Οι γερμανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο έτος αυξήθηκαν έως και 7,6% στα 805,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο European Energy Exchange AG την Παρασκευή και σημείωσαν άνοδο 39% αυτή την εβδομάδα. Το αντίστοιχο γαλλικό συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 24% αυτή την εβδομάδα.

Οι τιμές έχουν επίσης αυξηθεί καθώς η εταιρεία κοινής ωφελείας Electricite de France ανακοίνωσε ότι ορισμένοι από τους πυρηνικούς σταθμούς της θα επανέλθουν στο διαδίκτυο αργότερα από το αναμενόμενο. Αυτές οι μονάδες θα είναι βασική πηγή ενέργειας αυτό τον χειμώνα, ενώ το φυσικό αέριο παραμένει σπάνιο.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ

Βουλή - Μητσοτάκης για παρακολουθήσεις: Δεν πρέπει να εξαιρούνται οι βουλευτές