Αθλητικά

Europa Conference League: Η κλήρωση των ομίλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέδειξε η κληρωτίδα για την φάση των ομίλων της διοργάνωσης, στην κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Προέκυψαν οι οκτώ όμιλοι του Europa Conference League, μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, στην Κωνσταντινούπολη, για τη σεζόν 2022-23.

Oι αγώνες της φάσης των ομίλων του Europa Conference League αρχίζουν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 3 Νοεμβρίου 2022, μετά από έξι αγωνιστικές.

Ο πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στη φάση των «16» (9 και 16 Μαρτίου 2023) ενώ ο δεύτερος θα δώσει δύο αγώνες πλέι οφ με τους τρίτους των ομίλων του Europa League (16 και 23 Φεβρουαρίου 2023).

Η προημιτελική φάση θα διεξαχθεί στις 13 και 20 Απριλίου 2023, η ημιτελική στις 11 και 18 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα φιλοξενηθί στην Πράγα, στην "Eden Arena", στις 7 Ιουνίου 2023.

Νωρίτερα, αναδείχθηκαν οι οκτώ όμιλοι του Europa League 2022-23.

Επικεφαλής του 7ου ομίλου είναι ο Ολυμπιακός, που είχε μια καλή κλήρωση σε ότι αφορά τους τρεις αντιπάλους του.

Οι οκτώ όμιλοι του Europa Conference League 2022-23, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (26/8) στην Κωνσταντινούπολη:

1ος ΌΜΙΛΟΣ

Μπασακσεχίρ (Τουρκία)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Χαρτς (Σκωτία)

RFS (Λετονία)

2ος ΌΜΙΛΟΣ

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Σίλκεμποργκ (Δανία)

3ος ΌΜΙΛΟΣ

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Χάποελ Μπέερ Σεβά (Ισραήλ)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

4ος ΌΜΙΛΟΣ

Παρτιζάν (Σερβία)

Κολωνία (Γερμανία)

Νις (Γαλλία)

Σλοβάτσκο (Τσεχία)

5ος ΌΜΙΛΟΣ

Αλκμάαρ (Ολλανδία)

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)

Ντνίπρο (Ουκρανία)

6oς ΌΜΙΛΟΣ

Γάνδη (Βέλγιο)

Μόλντε (Νορβηγία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Τζουργκάρντεν (Σουηδία)

7ος ΌΜΙΛΟΣ

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Κλουζ (Ρουμανία)

Σίβασπορ (Τουρκία)

Μπαλκάνι (Κόσοβο)

8ος ΌΜΙΛΟΣ

Βασιλεία (Ελβετία)

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)

Πιούνικ (Αρμενία)