Βέλγιο: αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια (εικόνες)

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Ο οδηγός ενός βαν έριξε το όχημά του στον υπαίθριο χώρο μιας καφετέριας στην περιοχή του κέντρου των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, τραυματίζοντας ελαφρά έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοκ, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία και η εισαγγελία των Βρυξελλών.

Ο οδηγός του βαν που έριξε το όχημά του στον υπαίθριο χώρο μιας καφετέριας, στις Βρυξέλλες, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αμβέρσα, μετέδωσε το βελγικό πρακτορείο Belga.

Κανείς από τους τραυματίες δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Earlier today, a van sped through this little street of Brussels causing collateral damage along the way. Six people slightly injured but situation appears calm now & city is full of life & shoppers. Investigation ongoing. @euronews #Brussels pic.twitter.com/sw70b7SrMf