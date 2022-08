Κόσμος

Ιταλία: Ρωσίδα κατάσκοπος είχε παρεισφρήσει σε βάση του ΝΑΤΟ

Η γυναίκα που... έκλεψε πολλές καρδιές, δεν έχει γίνει γνωστό, εάν κατάφερε να κλέψει απόρρητα στοιχεία.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, με έρευνα που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και ιστότοπους δημοσιογραφικών ερευνών, αποκάλυψε ότι από το 2008 μέχρι και το 2018, μια Ρωσίδα πράκτορας κατάφερε να παρεισφρήσει στην βάση του ΝΑΤΟ στη Νάπολη.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποκάλυψε ότι η πράκτορας, η οποία χρησιμοποιούσε το όνομα Μαρία Αντέλα Κούφελντ Ριβέρα, χρησιμοποίησε διαβατήρια των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. «Ήταν μια κοπέλα τριάντα ετών, ιδιαίτερα έξυπνη, η οποία μιλούσε έξι γλώσσες», γράφει η εφημερίδα La Repubblica.

Δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί αν η κατάσκοπος «έκλεψε» απόρρητα στοιχεία, αλλά είναι σαφές ότι ήρθε σε επαφή με έναν χώρο που αποτελεί το ανώτατο επίπεδο της στρατιωτικής, επιχειρησιακής ισχύος των δυτικών χωρών στην Ευρώπη. H Μαρία Αντέλα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, γνώρισε πολύ γρήγορα μέλη του προσωπικού της βάσης ΝΑΤΟ της Νάπολης, και πήρε μέρος στην κοσμική ζωή της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου. «Πριν εξαφανιστεί, κατέκτησε πολλές καρδιές, και προκάλεσε σειρά ερωτικών απογοητεύσεων», γράφει η ιταλική εφημερίδα.

«Είναι σαφές ότι η όλη αυτή υπόθεση θέτει γενικότερο θέμα ασφάλειας, ως προς την προστασία των στρατιωτικών μυστικών της βάσης του ΝΑΤΟ στη Νάπολη και του Έκτου Αμερικανικού Στόλου», τονίζουν πολλοί Ιταλοί αναλυτές.

Σύμφωνα με την La Repubblica, τέλος, πηγές των ιταλικών μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι το ένα τρίτο, περίπου, των Ρώσων διπλωματικών υπαλλήλων που βρίσκονται στην Ιταλία (περίπου 80 σε σύνολο 240) φέρονται να είναι μέλη των τριών μυστικών υπηρεσιών της Μόσχας.

