ΤΑΙΠΕΔ - ΛΑΡΚΟ: Κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά για τα μεταλλεία

Ποια κοινοπραξία εταιρειών κατέθεσε την δεσμευτική προσφορά για την ΛΑΡΚΟ.



"Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, έλαβε σήμερα, Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, μία δεσμευτική προσφορά για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ευρίσκοντο υπό τη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε.", αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, "τα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν (α) το μεταλλείο της Λάρυμνας, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και (β) το μεταλλείο του Λουτσίου, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις εντός αυτών.

Η δεσμευτική προσφορά υποβλήθηκε από την κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες «Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα» και «AD Holdings AG».

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα ξεκινήσει άμεσα και θα συνάδει με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ, εντός του πλαισίου της απόφασης Nr. C (2014) 1818 final/27.03.2014 της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 5254/28.11.2020), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρ. 11 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ A’ 32/14.02.2020)."

