Οκτάι: Ο Έλληνας όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα δεν έχει το θάρρος

Τη σκυτάλη της εμπρηστικής ρητορικής έλαβε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι.

Συνεχίζονται οι προκλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα εναντίον της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά δια στόματος του αντιπροέδρου της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος σε συνέχεια των όσων είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανελαβε τη ρητορική για τη "Γαλάζια πατρίδα" και την αποφασιστικότητα της γείτονος χώρας να την υπερασπιστεί.

Αρχικά υποστήριξε ο Φουάτ Οκτάι: «Στα 100 χρόνια από τη μεγάλη νίκη, όταν υπάρχει μια τόσο δυνατή Τουρκία, μπορούν όσοι πολεμούν παράνομα στην περιοχή και στη γαλάζια πατρίδα να δείχνουν το ίδιο θάρρος; Ο Έλληνας όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα δεν έχει το θάρρος».

Επιπλέον τόνισε μεταξύ άλλων: «Όσοι εποφθαλμιούν και βάζουν στο στόχαστρο του τη δημοκρατία, την σταθερότητα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή, γνωρίζουν τις επιπτώσεις που θα έχουν; Αυτούς που έχουν φθόνο εντός και εκτός της χώρας θα τους ρίξουμε ξανά στη θάλασσα, όπως κάναμε και στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας μας. Κανείς να μην αμφιβάλλει για αυτό».

Ακόμη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, υπάρχει μια Τουρκία που μπορεί να παρέχει την εθνική της ασφάλεια σε ξηρά και θάλασσα με τον εθνικό της εξοπλισμό. Μιλάμε για μια Τουρκία που έχει την ικανότητα να κατασκευάσει τον δικό της δορυφόρο, μετράει μέρες για το “Turkey’s automobile TOGG”, κάνει ρεκόρ στις εξαγωγές και πετυχαίνει υψηλές αποδόσεις σε γεωργία».

