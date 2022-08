Κοινωνία

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο: Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία την Αμέλιας στην Αλβανία. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της και για τις σχέσεις των γονέων της.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Σε κλίμα οδύνης, κηδεύτηκε στην Αλβανία, η εξάχρονη που βρέθηκε νεκρή σε θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου, ενώ είχε πάει για μπάνιο με τον πατέρα της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της και για τις σχέσεις των γονέων της.

Η Αμέλια, το 6χρονο κορίτσι που περίμενε πως και πως να ξεκινήσει το σχολείο ώστε να βρεθεί με τις φίλες της βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά της γης των προγόνων της στην Αλβανία. Η τραγική μητέρα της που ζούσε και δούλευε μόνο για το παιδί της θα μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοντά στους δικούς της καθώς στην Ελλάδα δεν έχει πλέον τίποτα να την κρατά. Τα λόγια της έξω από το νεκροτομείο του νοσοκομείου Κορίνθου όπου αναγνώρισε το παιδί της δίνουν μια διαφορετική διάσταση στις τελευταίες ώρες της 6χρονης..

«Έλεγε πάρα πολλά ότι δεν ήταν καλά μαζί του, ότι δεν περίμενε να το κάνει αυτό, καθότανε και έπινε. Την προηγουμένη μέρα είχαν πάει σε μια βάφτιση και καθόταν και έπινε. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Της δώσανε ηρεμιστικά και δεν την είχαν πιάσει.. Έλεγε γιατί, γιατί το παιδάκι μου…τι έφταιξε το παιδάκι μου, γιατί το έκανε αυτό στο παιδάκι μου και δεν το έκανε σε εμένα», λέει στον ΑΝΤ1 φίλη της μητέρας της 6χρονης.

Η Αμέλια βρέθηκε νεκρή κάτω από την καρίνα μιας βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι Κορίνθου. Ο πατέρας δήλωνε ότι το παιδί του γλίστρησε μέσα από το σωσίβιο και χάθηκε στο βυθό ενώ ο ίδιος δε μπορούσε να βουτήξει καθώς υποφέρει από άσθμα.

«Δεν θα έκανα κακό στο παιδί, το λάτρευα. Το λάτρευα το παιδί μου, ήταν η δύναμή μου. Όταν ερχόταν το παιδί στο σπίτι έπαιρνα δύναμη. Με τη σύζυγό μου δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε κατηγορίες έχουμε μεταξύ μας. Είμαστε μαζί σε αυτό που μας συνέβη. Εγώ το παιδί το είχα ένα μήνα συνέχεια. Ερχόμουν κάθε απόγευμα από τη δουλειά και το έπαιρνα», υποστήριξε ο πατέρας

Οι δηλώσεις της μητέρας όμως - σύμφωνα με μαρτυρίες - δίνουν μια διαφορετική διάσταση στη ζωή του ζευγαριού που τον τελευταίο καιρό δεν ζούσε μαζί.

«Η συνάντηση αυτή δεν ήταν προγραμματισμένη. Ήρθε και μου λέει…"Θα πάρω το παιδί σήμερα γιατί είμαι σπίτι". Δεν τον περίμενα», είπε η μητέρα της 6χρονης.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως γίνεται ένας πατέρας να μη προσπαθεί να σώσει το παιδί του, γιατί το έβαλε για μπάνιο μετρά το φαγητό, για ποιο λόγο πήγαν για κολύμπι σε ερημική παραλία, γιατί ενημέρωσε τις αρχές 23 λεπτά μετά τον εντοπισμό του παιδιού από έναν ψαροντουφεκά.

«Έφυγε ένα αγγελούδι ας βοηθήσουμε τη μητέρα. Πρέπει να ανοίξουν τα στόματα, να μιλήσουν εκεί πέρα στο χωριό. Ότι είχε περάσει άθλιες καταστάσεις. Ότι έτρωγε ξύλο. Δεν είχε ούτε ρεύμα. Το γάλα του παιδιού πήγαινε και το ζέσταινε στη γειτόνισσα», αποκαλύπτει φίλη της μητέρας της Αμέλιας.

Πλέον το Λιμενικό μελετά ενδελεχώς όλες τις φωτογραφίες από το σημείο τη στιγμή του εντοπισμού της Αμέλιας.

