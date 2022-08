Κοινωνία

Αίγινα: Συνελήφθη ο δράστης που έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό το 2015

Τέλος φαίνεται να λαμβάνει το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία θείας και ανιψιού στην Αίγινα το 2015. Σε ποια χώρα συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.



Τέλος στο μυστήριο του διπλού φονικού στην Αίγινα το 2015 φαίνεται πως μπήκε με τη σύλληψη 36χρονου κακοποιού στη Μάλτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη βάσει του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει η Ελλάδα, αξιοποιώντας τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν προκύψει σε βάρος του από την εξέταση του DNA.

Ο 36χρονος σήμερα άνδρας, είχε μπει στο σπίτι της 70χρονης ιδιοκτήτριας καταστήματος σουβενίρ στην Αίγινα. Ξυλοκόπησε την άτυχη γυναίκα και τον ανιψιό της μέχρι λιποθυμίας και αφού τους λήστεψε, τους έκαψε ζωντανούς.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η λεία του ήταν περίπου 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, δικαστήριο της Μάλτας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοσή του στην χώρα μας.

