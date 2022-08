Πολιτική

Τζον Κέρι: Στην Ελλάδα ο ειδικός απεσταλμένος του Μπάιντεν για το Κλίμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους θα έχει ο Τζον Κέρι. Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το Κλίμα, Τζον Κέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 28-29 Αυγούστου, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τη Διεθνή Διάσκεψη «Our Ocean Conference», την οποία θα φιλοξενήσει η Ελλάδα.

Το ταξίδι του Τζον Κέρι θα συνεχιστεί στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου θα συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο των G20 για το κλίμα και το περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα επισκεφτεί το Βιετνάμ για να συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ηγέτες επιχειρήσεων, με στόχο τη διαμόρφωση συναίνεσης γύρω από βασικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία καθαρής ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παξοί: Τραυματισμός παιδιού σε σκάφος - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο του

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Πάτρα: Συνελήφθη ηλικιωμένος για παρενόχληση 13χρονης