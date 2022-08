Κοινωνία

Μετρό: Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο σταθμό θα σταματούν τα δρομολόγια το Σάββατο και την Κυριακή. Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες στις περιοχές με τους κλειστούς σταθμούς.

Οι σταθμοί του Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» θα παραμείνουν κλειστοί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Αυγούστου 2022, όπως έχει ενημερώσει η ΤΑ.ΣΥ.

Η εταιρεία σταθερών συγκοινωνιών, με ανακοίνωση της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Σάββατο και την Κυριακή, η Γραμμή 3 του Μετρό θα λειτουργεί στο τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ, λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά.

Οι επιβάτες στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα εξυπηρετούνται στο τμήμα Αγ. Μαρίνα – Νίκαια από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα – Νίκαια», στη δημιουργία της οποίας προχώρησε ο ΟΑΣΑ.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τους χρόνους διέλευσης των «αεροδρομιακών» συρμών από κάθε σταθμό, καθώς και για τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια, στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. (www.stasy.gr).

Ειδήσεις σήμερα:

Άστατος καιρός με μπόρες το Σάββατο

Φράιμπουργκ: σερί οι νίκες για την αντίπαλο του Ολυμπιακού

Ενέργεια: αύξηση κατανάλωσης σε καύσιμα - ρεύμα το 2022