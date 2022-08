Οικονομία

Ενέργεια: αύξηση κατανάλωσης σε καύσιμα - ρεύμα το 2022

Πόσο αυξήθηκαν οι καταναλώσεις τόσο σε ηλεκτρική ενέργεια, όσο και σε καύσιμα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Παρά την ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση των τιμών οι καταναλώσεις τόσο για το ρεύμα όσο και για τα υγρά καύσιμα (βενζίνες και ντίζελ κίνησης) παραμένουν αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 7μηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στις αιτίες της ανόδου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, περιλαμβάνονται αφενός οι επιδοτήσεις στην κατανάλωση ρεύματος και υγρών καυσίμων (fuel pass) οι οποίες αντισταθμίζουν μεγάλο μέρος ή σε ορισμένες περιπτώσεις και το σύνολο της επιβάρυνσης για τους καταναλωτές, η αύξηση του τουρισμού που ωθεί προς τα πάνω της μετακινήσεις, η γενικότερη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας (η ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ήταν 7 %) αλλά και το γεγονός ότι τους πρώτους μήνες του 2021 εξακολουθούσαν να ισχύουν ως ένα βαθμό περιορισμοί στις μετακινήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων η κατανάλωση βενζίνης στο 7μηνο του 2022 είναι αυξημένη κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ για το ντίζελ η αύξηση κυμαίνεται στο 9%.

Διαφορετική είναι ωστόσο η εικόνα για τον Ιούλιο, οπότε καταγράφηκε αύξηση 2% στην κατανάλωση του πετρελαίου αλλά μείωση της τάξης του 12-13% στις βενζίνες. Πηγές του κλάδου αποδίδουν τη μείωση στις βενζίνες τον προηγούμενο μήνα, αφενός στο γεγονός ότι τότε η μέση τιμή έφθασε στα 2,4 ευρώ το λίτρο (και πάνω από 2,6 ευρώ σε νησιωτικές περιοχές) αλλά και στο γεγονός ότι δεν είχαν εκταμιευθεί ακόμη οι πληρωμές από το fuel pass.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι με την πληρωμή των επιδοτήσεων η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί, κάτι που βέβαια μένει να αποδειχθεί από τα απολογιστικά στοιχεία και θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από το αν οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να διαθέσουν την επιδότηση για αγορά καυσίμων ή για άλλες ανάγκες.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων εξαμήνου ότι η κατανάλωση ντίζελ παραμένει ανθεκτική σε αντίθεση με τη βενζίνη που παρουσιάζει κόπωση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παρατήρησε ότι ακόμη και σε αυτό το “δύσκολο” περιβάλλον, οι καταναλώσεις των premium προϊόντων διατηρούν τα μερίδιά τους καθώς και ότι τα περιθώρια του κλάδου παραμένουν “παγωμένα” και δεν προβλέπεται να αυξηθούν.

Στην ηλεκτρική ενέργεια, τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου δείχνουν ότι η κατανάλωση στο 7μηνο αυξήθηκε κατά 7,2 % (34,5 γιγαβατώρες εφέτος έναντι 32,1 πέρυσι) με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αλλά και το “κενό” που δημιούργησε η μείωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτες και υδροηλεκτρικά κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

