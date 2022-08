Αθλητικά

Super League: Δοκιμασίες σε Ηράκλειο και Τρίπολη

Να συνεχίσουν με νίκες στην 2η αγωνιστική θα επιδιώξουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά και οι άλλες μεγάλες ομάδες, που ξεκίνησαν νικηφόρα το πρωτάθλημα.

Έχοντας ξεκινήσει με νίκες για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι πέντε κορυφαίες ομάδες της χώρας ευελπιστούν να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους στη φετινή Super League.

Η 2η αγωνιστική, ωστόσο, έχει υψηλά εμπόδια, κυρίως και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Η 2η αγωνιστική είναι… απλωμένη σε τέσσερις ημέρες. Η αυλαία της άνοιξε την Παρασκευή με τον αγώνα Ιωνικού - Λεβαδειακού, όπου οι δύο ομάδες... έκαναν σεφτέ σε βαθμούς.

Το Σάββατο (27/8), το ίδιο φιλοδοξούν να κάνουν ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία που κοντράρονται στους «Ζωσιμάδες» (20:00).

Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ περιμένει τον Βόλο στη Ριζούπολη (21:30), μιας και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δεν είναι ακόμη έτοιμο. Οι Θεσσαλοί πρόλαβαν, πάντως, να απολύσουν ήδη τον Ολιβιέ Τανσό, σε ένα όχι και τόσο φιλικό διαζύγιο…

Το κυρίως μενού... σερβίρεται την Κυριακή (28/8). Ο Άρης ταξιδεύει στο Αγρίνιο (19:00) για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό ενώ δύο ώρες αργότερα ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στην Τούμπα (21:45), με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, μοναδικό σύλλογο πλην του λεγόμενου «Big-5» που κέρδισε στην πρεμιέρα.

Το φινάλε της 2ης αγωνιστικής δίνεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον Αστέρα Τρίπολης να θέλει να προσφέρει ένα γερό… τεστ στον Ολυμπιακό. Οι Αρκάδες, με τον Ηρακλή Μεταξά στον πάγκο τους, έδειξαν διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που θα χρειαστεί να προσέξει ο ικανοποιημένος μα και κουρασμένος, ελέω της πρόκρισης έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, Ολυμπιακός, στους ομίλους του Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

20:00 / Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες»: ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία

21:30 / «Γεώργιος Καμάρας»: ΑΕΚ – ΝΠΣ Βόλος

Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

19:00 / Γήπεδο Παναιτωλικού: Παναιτωλικός - Άρης

21:00 / «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης»: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

21:45 / Γήπεδο Τούμπας: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

19:00 / «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ?

