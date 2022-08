Κοινωνία

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Δείτε βίντεο από την προσαγωγή του. Ποιος είναι ο δράστης της φρικτού διπλού εγκλήματος, που είχε διαφύγει στο εξωτερικό. Σε ποια χώρα συνελήφθη.

Στην Μάλτα, μπήκε τέλος, έπειτα από επτά χρόνια, στην αναζήτηση του δράστη του διπλού φονικού στην Αίγινα που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα.

Οι αρχές της Μάλτας συνέλαβαν, το μεσημέρι της 19ης Αυγούστου, έναν 36χρονο άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για διπλή ανθρωποκτονία, στην Αίγινα, στις 30 Νοεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Μάλτας, δράστης του διπλού φονικού είναι ο Ledjon Brakaj, από την Αλβανία, ο οποίος διέπραξε το ειδεχθές έγκλημα, ενώ ήταν σε ηλικία 29 ετών.

O 36χρονος διέμενε στην πόλη Marsaskala της Μάλτας, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκων.

Το δικαστήριο της Μάλτας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοσή του στην Ελλάδα και σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναμένεται να εκδοθεί.

Δείτε βίντεο από την προσαγωγή του:

Μπήκε στο σπίτι και τους έκαψε ζωντανούς



Ο 36χρονος σήμερα άνδρας τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 30ης Νοεμβρίου του 2015 είχε εισβάλλει στο σπίτι μιας 71χρονης γυναίκας στο χωριό Ασώματοι στην Αίγινα, μαζί με συνεργούς του αφού πρώτα έσπασε με πέτρα το παράθυρο.

Ακολούθως αφού γρονθοκόπισαν την ηλικιωμένη και τον ανιψιό της, ηλικίας 44 ετών, προκειμένου να τους αποκαλύψουν που είχαν κρυμμένα χρήματα και τιμαλφή, τους μετέφεραν σε ένα δωμάτιο.

Εκεί αφού τους σκέπασαν με σωρό από ρούχα τους έκαψαν ζωντανούς. αφού άρπαξαν περίπου 80.000 ευρώ.

Το φρικτό έγκλημα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αίγινας ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 23:15 τής 30ης Νοεμβρίου 2015 και έφθασε αμέσως στο σημείο, που ήταν πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του κλιμακίου. Η φωτιά σβήστηκε έπειτα από 10 με 15 λεπτά περίπου. Ο δράστης υπολογίζεται ότι έβαλε τη φωτιά μετά τις 10:15 το βράδυ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα στοιχεία οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως το κίνητρο του αδίστακτου δολοφόνου ήταν οικονομικό. Από την άρση τραπεζικού απορρήτου προέκυψε πως λίγο πριν από τα capital control η άτυχη γυναίκα είχε προχωρήσει σε ανάληψη των αποταμιεύσεών της, ύψους 800.000 ευρώ, που ενδεχομένως είχε κρύψει στο σπίτι της.

Με δεδομένο ότι τα θύματα βασανίστηκαν, οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι ο δράστης κατάφερε τον σκοπό του να βρει και να αρπάξει τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κεντρικές πόρτες του σπιτιού ήταν κλειδωμένες με το κλειδί να βρίσκεται από μέσα.

Το τζάμι της μπαλκονόπορτας δίπλα από την εξώπορτα βρέθηκε σπασμένο. Φαίνεται ότι από εκεί έσυραν την ηλικιωμένη αφού την αιφνιδίασαν στον κήπο.

Η 71χρονη Ειρήνη Μαρμαρινού, γύρω στις οκτώ και τέταρτο το βράδυ, έφυγε από ένα φιλικό της σπίτι για να επιστρέψει στο δικό της, οδηγώντας το μηχανάκι της. Την ίδια ώρα οι δράστες είχαν μπει στη μονοκατοικία της, ακινητοποίησαν τον ανιψιό της Λάμπρο χτυπώντας τον άσχημα και περίμεναν την ίδια σε ένα καρτέρι θανάτου.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, το δίκυκλο της γυναίκας βρέθηκε πεσμένο στον κήπο, το ένα της παπούτσι δίπλα και το όλο σκηνικό μαρτυρούσε πως οι δολοφόνοι της την αιφνιδίασαν πριν μπει στο σπίτι. Οι κηλίδες από το αίμα της που εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο, συνηγορούσαν στο σενάριο αυτό. Τα κλειδιά της μηχανής βρέθηκαν στο άδειο ρεζερβουάρ, κάτι που μαρτυρά πως οι δολοφόνοι ίσως χρησιμοποίησαν τη βενζίνη του δίκυκλου για να ολοκληρώσουν το μακάβριο έργο τους. Να κάψουν θεία και ανιψιό μετά τα άγρια βασανιστήρια. Παρά το γεγονός πως τα σκυλιά γάβγιζαν, οι γείτονες δεν άκουσαν φασαρία, γιατί εκείνη την ημέρα είχαν γιορτή.

Στο μπάνιο και στον τοίχο που οδηγεί στο υπνοδωμάτιο βρέθηκε αίμα. Το σημαντικό όμως είναι ότι εντοπίστηκε κηλίδα αίματος δίπλα από καναπέ που βρίσκεται πολύ κοντά στην μπαλκονόπορτα που έσπασαν. Πίστευαν πως το αίμα αυτό άνηκε σε έναν από τους δράστες που τραυματίστηκε όταν έσπασε το τζάμι. Πρόκειται για τον δράστη που εντοπίστηκε τώρα στη Μάλτα.

Στο σπίτι δεν είχε εντοπιστεί κάποιο μπιτόνι εύφλεκτου υλικού. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει παπλώματα και κουρτίνες πάνω στο κρεβάτι και στο πάτωμα, τους έβαλαν φωτιά κι από πάνω τοποθέτησαν τα θύματα για να καούν.

Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά Ηλίας Μπογιόκας διενήργησε τη νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων. Σύμφωνα με το πόρισμα του οι δράστες χτύπησαν τόσο άγρια τα δύο θύματα, ώστε τους προκάλεσαν συντριπτικά κατάγματα σχεδόν σε όλο το σώμα τους και στη συνέχεια, ενώ ακόμα ανέπνεαν, τους έβαλαν φωτιά.

Η Ειρήνη Μαρμαρινού σύμφωνα με τον συγγενή που μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη, δεν δεχόταν επισκέψεις, ούτε εργάτες στο σπίτι της. Η άτυχη γυναίκα για χρόνια διατηρούσε ένα κατάστημα με σουβενίρ σε κεντρικό σημείο στο λιμάνι της Αίγινας, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια είχε αποταμιεύσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, το οποίο πιθανά έκρυβε στο σπίτι της, χωρίς όμως να το έχει αποκαλύψει στους συγγενείς της. Τα χρήματα αυτά δεν βρέθηκαν.

Οι δράστες στην προσπάθειά τους να βρουν αυτό που έψαχναν, έσκισαν μέχρι και τις ταπετσαρίες από πολυθρόνες. Τις βιτρίνες με τα ασημικά αλλά και μια εικόνα αξίας, δεν τα άγγιξαν καθόλου, γεγονός που υποδηλώνει πως έψαχναν για κάτι συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τους συγγενείς κανείς δεν είδε κάτι, ούτε υπήρξε έστω και μια αξιόπιστη μαρτυρία που θα μπορούσε να φωτίσει τότε το άγριο διπλό φονικό.

Η τραγική ιστορία του άτυχου 44χρονου

Η 71χρονη ήταν σαν μάνα για τον 44χρονο, αφού εκείνος κι η μεγαλύτερη αδερφή του ορφάνεψαν σε πολύ νεαρή ηλικία.



Η ζωή για τον 44χρονο Λάμπρο φαίνεται να μην του είχε χαμογελάσει σχεδόν ποτέ. Από πολύ μικρός βίωσε τον θάνατο και των δύο του γονιών κι έμεινε ορφανός στην πολύ τρυφερή ηλικία των εννέα ετών. Μόνο του στήριγμα ήταν η κατά τρία χρόνια μεγαλύτερη αδερφή του, που πλέον είναι παντρεμένη κι έχει τρία παιδιά. Αρχικά, ο Λάμπρος κι η αδερφή του έχασαν αιφνιδίως τον πατέρα τους από σοβαρή ασθένεια. Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, η μητέρα τους, έχοντας βυθιστεί στο πένθος και μην αντέχοντας την απώλεια του συζύγου της, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της, πίνοντας φυτοφάρμακο.





Έκτοτε δίπλα τους ήταν πάντοτε οι δύο θείες τους από την πλευρά της μητέρας τους, Ειρήνη και Παναγιώτα. Η Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ, ενώ η Παναγιώτα, αν και ήταν παντρεμένη, δεν έκανε ποτέ παιδιά. Οι δύο γυναίκες σήκωσαν όλο το βάρος της ανατροφής του 44χρονου και της αδερφής του και τους μεγάλωσαν σα να είναι δικά τους παιδιά.

Τα σπίτια τους ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και δούλευαν μαζί σε κατάστημα με αναμνηστικά από την Αίγινα που διατηρούσαν στο κέντρο της πόλης, φροντίζοντας να μη λείψει τίποτα στα δύο παιδιά. Κι ενώ η αδελφή του 44χρονου παντρεύτηκε κι έκανε τη δική της οικογένεια εκείνος φαίνεται να μην ξεπέρασε ποτέ τον χαμό και των δύο γονιών του.





