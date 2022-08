Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ είχε 15 κιβώτια με απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του

Η έρευνα άρχισε κατόπιν "αίτησης" της υπηρεσίας Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ στο υπουργείο Δικαιοσύνης.



Οι πράκτορες του FBI εξασφάλισαν άδεια από ομοσπονδιακό δικαστή για να διεξαγάγουν έρευνα στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, αφού βρήκαν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε παρανόμως αφαιρέσει 184 απόρρητα έγγραφα από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την λογοκριμένη ένορκη βεβαίωση --το λογοκριμένο έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αιτιολογεί την έρευνα στο σπίτι του στη Φλόριντα-- που δόθηκε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα.

Ο ίδιος ο Τραμπ παρέδωσε οικειοθελώς αυτά τα απόρρητα έγγραφα που βρίσκονταν --αναμεμειγμένα με περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφίες, επιστολές, σημειώσεις και άλλο ποικίλο υλικό-- σε 15 κιβώτια στην υπηρεσία Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, αφότου η ομοσπονδιακή αυτή υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την διατήρηση των προεδρικών και κυβερνητικών εγγράφων, αξίωσε ο πρώην πρόεδρος να επιστρέψει τα αρχεία του στην Ουάσινγκτον.

Η ανακάλυψη αυτών των απόρρητων εγγράφων --στα οποία περιλαμβάνονται 67 που χαρακτηρίζονται ως "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ", 92 ως "ΑΠΟΡΡΗΤΑ" και 25 ως "ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ"-- σχημάτισε το σώμα των αποδείξεων που επικαλείται το υπουργείο Δικαιοσύνης στο ένταλμα έρευνας το οποίο ενέκρινε δικαστής στις 5 Αυγούστου --τρεις ημέρες πριν από την έφοδο του FBI στο σπίτι του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

"Η κυβέρνηση διεξάγει ποινική έρευνα σχετικά με την ανάρμοστη αφαίρεση και αποθήκευση απόρρητων πληροφοριών σε μη εγκεκριμένα μέρη, όπως και με την παράνομη απόκρυψη ή αφαίρεση κυβερνητικών αρχείων", γράφει πράκτορας του FBI, ο οποίος δεν κατονομάζεται, στην ένορκη βεβαίωση των 32 σελίδων που υποστηρίζει το ένταλμα έρευνας του FBI.

"Επιπλέον υπάρχει πιθανός λόγος να πιστεύεται ότι επιπρόσθετα έγγραφα που περιείχαν απόρρητες πληροφορίες NDI (πληροφορίες εθνικής άμυνας) ή που είναι προεδρικά αρχεία που υπόκεινται σε απαιτήσεις διατήρησης αρχείων εξακολουθούν να παραμένουν στην κατοικία του Τραμπ", επισημαίνει ο πράκτορας στην ένορκη βεβαίωση, σημειώνοντας ότι αυτός έχει εκπαιδευτεί στις έρευνες αντικατασκοπείας και κατασκοπείας. "Υπάρχει επίσης πιθανός λόγος να πιστεύεται ότι στοιχεία για παρακώλυση" της δικαιοσύνης θα βρεθούν στο σπίτι του, προσθέτει.

Ο πράκτορας του FBI διευκρινίζει επίσης ότι η έρευνα άρχισε κατόπιν "αίτησης" της υπηρεσίας Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ στο υπουργείο Δικαιοσύνης στις 9 Φεβρουαρίου. Η αίτηση αυτή, μαζί με υλικό που βρέθηκε τον Μάιο όταν πράκτορες εξέτασαν τα 15 κιβώτια που είχε παραδώσει ο Τραμπ, όπως και πληροφορίες από αρκετούς μάρτυρες, οδήγησαν στην έρευνα του FBI στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 8 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου αυτής, δεκάδες πράκτορες πήραν 27 επιπρόσθετα κιβώτια κυβερνητικών και προεδρικών αρχείων, στα οποία περιλαμβάνονται 11 σειρές εγγράφων που ο Τραμπ πήρε μαζί του όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κατάλογο του FBI με τα αντικείμενα που ελήφθησαν από το σπίτι του πρώην προέδρου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

