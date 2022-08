Πολιτική

Σταϊκούρας: Το φυσικό αέριο “περιορίζει” τα άλλα μέτρα στήριξης

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για επίδομα θέρμανσης, επιταγή ακρίβειας, κρατικά έσοδα, αλλά και τον πληθωρισμό, που μαζί με τις επιδοτήσεις για την ενέργεια, “ροκανίζουν” τα δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα.

Εξαντλούμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να βοηθήσουμε την κοινωνία, αλλά χρειάζεται υπευθυνότητα και σύνεση, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, θέτοντας στο επίκεντρο των εξελίξεων την τιμή του φυσικού αερίου. Έρχεται αύξηση στις συντάξεις, ωστόσο δεν διευκρίνισε το ύψος.

Η θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας θολώνει από τον υψηλό πληθωρισμό που οφείλεται στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, είπε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι η θετική εικόνα διαμορφώνεται, από τα τουριστικά έσοδα που αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό μπορεί να υπερβούν τα αντίστοιχα του 2019, από τον πολύ υψηλό όγκο νέων επενδύσεων, τον υψηλό αριθμό προσλήψεων, από την συρρίκνωση της ανεργίας και από τα αυξημένα φορολογικά έσοδα.

Επιπλέον, όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, οι καταθέσεις των νοικοκυριών συνέχισαν να αυξάνουν και τον μήνα Ιούλιο, σημειώνοντας όμως ότι ο πολύ υψηλός πληθωρισμός που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα.

Όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, αυτή τη στιγμή έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το α’ τρίμηνο και δόθηκε για επιδοτήσεις στην ενέργεια. Ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε τους δύο τελευταίους μήνες, όπως τόνισε, θα χρησιμοποιηθεί για την στήριξη των πολιτών το τελευταίο τρίμηνο του έτους και τις αρχές του 2023.

Για την συνολική εικόνα των εσόδων επανέλαβε ότι πρέπει να περιμένουμε την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του τελευταίου τριμήνου, καθώς τότε θα υπάρχει σαφής εικόνα από τον τουρισμό και τα φορολογικά έσοδα και θα γίνουν γνωστά τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν για να βοηθηθεί η κοινωνία, όπως ανέφερε, στο τέλος του έτους.

Για το φυσικό αέριο είπε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση, ενώ συνέστησε στους πολίτες προσοχή στην κατανάλωση. «Αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, θα χρειαστεί μεγαλύτερη επιδότηση, άρα θα χρειαστούν επιπλέον πόροι για την στήριξη που θα λείψουν από αλλού» είπε ο κ. Σταϊκούρας, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι τους επόμενους μήνες θα είναι μικρότερη η ανάγκη επιδοτήσεων από αυτή του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. «Θα καλύψουμε ένα σημαντικό ποσοστό των αυξήσεων στο ρεύμα και θα επιδιώκουμε να έχουμε το ίδιο ποσοστό κάλυψης των αυξήσεων» τόνισε.

Ακόμη, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο και για νέα στήριξη στα καύσιμα, τονίζοντας ωστόσο ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί το φυσικό αέριο.

Για το επίδομα θέρμανσης είπε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να δοθεί το ίδιο με πέρυσι, ωστόσο και αυτό βρίσκεται σε συνάρτηση με το φυσικό αέριο. «Αν η τιμή του φυσικού αερίου αυξηθεί κι άλλο, ο κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να βάλει μεγαλύτερο ποσό» είπε.

Για την «επιταγή ακρίβειας» ανέφερε ότι στο μυαλό του οικονομικού επιτελείου και του πρωθυπουργού είναι η βοήθεια στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η «επιταγή ακρίβειας», αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες.

Επίσης, είπε ότι για το 2023 βούληση του πρωθυπουργού είναι να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης για το δημόσιο και τους συνταξιούχους (παρέμβαση ύψους 450 εκατ.).

Επίσης, σημείωσε ότι έρχεται μόνιμη αύξηση στις συντάξεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το ύψος.

Για τον κατώτατο μισθό ανέφερε ότι θα ακολουθηθεί η θεσμική διαδικασία το πρώτο εξάμηνο του 2023 για να δούμε τα περιθώρια νέας αύξησης, χωρίς να πλήττεται η επιχείρηση.

Για τις υπάρχουσες φοροελαφρύνσεις ανέφερε ότι διατηρούνται όλες και είναι μόνιμες και εξήγησε: «Θέλουμε δημοσιονομική σταθερότητα με μόνιμες μειώσεις φόρων και μη μόνιμη βοήθεια του πολίτη για την αντιμετώπιση δαπανών».

Πηγή: ΣΚΑΙ

