Τσιτσιπάς: το US Open, το Laver Cup και το ρόστερ σαν τον... Τζόρνταν στους Μπουλς

Για το ρόστερ της Team Europe στο Laver Cup του Λονδίνου μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ποιος θα ειναι ο πρώτος αντίπαλος του στο US Open.



Με τους θρυλικούς Σικάγο Μπουλς του μοναδικού Μάικλ Τζόρνταν συνέκρινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το ρόστερ της Team Europe στο εφετινό Laver Cup (23-25/9). Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε ακόμη για την προετοιμασία του ενόψει του US Open και τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση, ενώ αναφέρθηκε και στο on-court coaching.

«Η προετοιμασία μου πριν έρθω εδώ ήταν καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς στη συνέντευξη Τύπου για το Αμερικανικό Όπεν, προσθέτοντας: «Έπαιξα πολύ καλό τένις και ήμουν σε θέση να φτάσω πολύ μακριά στο Σινσινάτι. Εδώ οι συνθήκες σε σχέση με το Σινσινάτι είναι πιο θερμές και έχει περισσότερη υγρασία. Η φυσική μου κατάσταση θα είναι πολύ σημαντική, το να ξεκινήσω δυνατά σ' αυτό το τουρνουά. Οι best-of-five αγώνες είναι πολύ απαιτητικοί. Όλοι θα παλέψουν γι' αυτό το τρόπαιο και εγώ το ίδιο. Ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ υψηλός».

Μετά το US Open ακολουθεί το Laver Cup του Λονδίνου, με τους Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς, Άντι Μάρεϊ, Στέφανο Τσιτσιπά και Κάσπερ Ρουντ να απαρτίζουν το ρόστερ της Team Europe: «Να ξεκινήσω λέγοντας πως το ρόστερ αυτής της ομάδας είναι θρυλικό, είναι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς! Είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι σ' αυτή την ομάδα, δεν γνωρίζω ακόμα σε τι κατάσταση θα είναι ο Ρότζερ, αλλά θα χαρώ πολύ να τον δω πίσω στο κορτ. Μας έλειψε πολύ τους τελευταίους μήνες και θα είναι προνόμιο να τον έχουμε στην ομάδα μας. Έχω βιώσει τις ωραιότερες εμπειρίες μου στο Laver Cup, γι' αυτό και είμαι τόσο μεγάλος φαν αυτής της διοργάνωσης. Έχω μάθει πολλά απ' αυτούς τους θρύλους, έχεις την ευκαιρία να συνδεθείς σ' αυτή την περίοδο του τουρνουά με τους άλλους παίκτες, να μοιραστείς ιδέες και να είσαι μέρος ενός θαυμάσιου κομματιού του αθλήματός μας».

Σε ερώτηση για on-court coaching, το οποίο νομιμοποιήθηκε το καλοκαίρι από την ΑΤΡ, απάντησε: «Ο προπονητής μου δεν ήταν τόσο διακριτικός όσο άλλοι προπονητές, αλλά το on-court coaching συνέβαινε πάντα. Έχω δεχθεί πολλά coaching violations, κάτι το οποίο βρίσκω άδικο. Τώρα όμως που έγινε νόμιμο, με χαροποιεί το γεγονός πως δεν θα χρειαστεί να ασχοληθώ με τους διαιτητές και το πόσο αυστηροί είναι».

Τέλος, για τη συνεργασία του στη Νέα Υόρκη με τον Μαρκ Φιλιππούσης, είπε: «Ο πατέρας μου σέβεται πολύ τον Μαρκ και εκείνος τον είχε συστήσει αρχικά στην ομάδα. Δεν ήταν δική μου απόφαση, αλλά έχω και εγώ πολύ καλή σχέση με τον Μαρκ. Από την αρχή ένιωσα πως ήταν το κατάλληλο άτομο. Νομίζω πως βρήκαμε μαζί μια πολύ καλή ισορροπία».

US Open: Ο Γκαλάν αντίπαλος του Τσιτσιπά στην πρεμιέρα

To εμπόδιο του Ντάνιελ Ελάχι Γκαλάν καλείται να υπερπηδήσει τη Δευτέρα (29/8, 2:00 τα ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας) ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο US Open, όπως προέκυψε από τη σημερινή (27/8) ηλεκτρονική κλήρωση.

Ο 26χρονος Κολομβιανός πήρε το «εισιτήριο» για το κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών και απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Αμερικανικό Όπεν.

