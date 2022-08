Υγεία - Περιβάλλον

Παξοί: Τραυματισμός παιδιού σε σκάφος - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο του

Το παιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος στο λιμάνι της Κέρκυρας και από εκει στο νοσοκομείο.



Ένας 8χρονος τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε σκάφος αναψυχής στους Παξούς, κάτι που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.

Το παιδί, σύμφωνα με το πληροφορίες του startmediacorfu.gr, έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο μικρό δάχτυλο του ποδιού του.

«Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε φέρεται ο μικρός να γλίστρησε μέσα στο σκάφος και να πιάστηκε το πόδι του σε κάποιο κρίκο με αποτέλεσμα να κοπεί το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού του» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό το παιδί μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Κέρκυρας με ιδιωτικό σκάφος και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό Παξών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, ενώ συνελήφθη η υπάλληλος εκμίσθωσης του θαλάσσιου μέσου αναψυχής.

