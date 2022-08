Κοινωνία

Εξάρχεια: διαρρήκτες άδειασαν το χρηματοκιβώτιο από γραφεία

Με μεγάλη καθυστέρηση έγινε αντιληπτή η αρπαγή του ποσού από τους διαρρήκτες, λόγω των θερινών διακοπών.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών φαίνεται πως έγινε αντιληπτή η διάρρηξη σε γραφείο συλλόγου στα Εξάρχεια, από το οποίο οι δράστες φέρονται να έχουν φύγει έχοντας εξασφαλίσει «χρυσή λεία».

Στις 24 Αυγούστου οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών κατήγγειλαν ότι σε απροσδιόριστο χρόνο, καθώς το γραφείο ήταν κλειστό για αρκετές ημέρες, λόγω των θερινών αδειών και διακοπών, άγνωστοι παραβίασαν την κεντρική είσοδο των γραφείων του Συλλόγου, στον 1ο όροφο του κτηρίου.

Οι δράστες κατάφεραν, ανενόχλητοι όντες, να διαρρήξουν και το χρηματοκιβώτιο που υπάρχει στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Σωτήρη Χαραλάμπη 5, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν μεγάλο χρηματικό ποσό, πριν φύγουν σαν κύριοι από το κτήριο.

Βάσει της μαρτυρίας της διαχειρίστριας, οι δράστες είχαν κόψει τα καλώδια, ώστε να μην λειτουργούν οι κάμερες ασφαλειας.





