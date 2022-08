Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Φορτούνης ανανέωσε με τους “ερυθρόλευκους”

Το θέμα έκλεισε στη συνάντηση που είχε ο παίκτης με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.



Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος θα συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος δέχθηκε μείωση κατά το ήμισυ στον μισθό του, θα πάρει πάλι τη φανέλα με τον αριθμό «7», ενώ ο προπονητής των Πειραιωτών, Κάρλος Κορμπεράν, μπορεί να υπολογίζει άμεσα τις υπηρεσίες του, καθώς ο 29χρονος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες σε συζητήσεις με τον Φορτούνη για επέκταση της συνεργασίας τους για δύο χρόνια, ενώ το θέμα έκλεισε στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.





