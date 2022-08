Κοινωνία

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου: Κλειστή για 9 μήνες στα Μέγαρα

Σε ποιο σημείο θα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μέχρι το τέλος Μαΐου 2023. Πως θα εξυπηρετούνται τα οχήματα.

Κλειστή για 9 μήνες, σε συγκεκριμένο σημείο, στο ύψος των Μεγάρων, θα μείνει η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου.

Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω εκτροπών, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, που έχει προβεί σε κυκλοφορικές ρυθμίσεις.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 29.08.2022 έως 29.05.2023 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται ολικός αποκλεισμός και των δύο (2) κατευθύνσεων κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, στο ύψος της χ/θ 38,700, στον Η/Κ Μεγάρων, στην περιοχή της Κάτω Διάβασης Κ007.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Κόρινθο: Πριν από τη διάβαση της Σιδηροδρομικής Γραμμής, αρχικά προς τη νότια παράπλευρη οδό, εν συνεχεία θα διέρχεται από την Κάτω Διάβαση του αυτοκινητόδρομου, περί τη χ/θ 37,460 και θα επανεισέρχεται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, μέσω της βόρειας παράπλευρης οδού.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Πριν από τη συμβολή με τον κλάδο εξόδου του αυτοκινητόδρομου, αρχικά προς τη βόρεια παράπλευρη οδό, εν συνεχεία θα διέρχεται από την Κάτω Διάβαση του αυτοκινητόδρομου, περί τη χ/θ 37,460 και θα επανεισέρχεται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, μέσω της νότιας παράπλευρης οδού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

